Skal, skal ikke...: Jo, nu skal ladestandere i udbud

THISTED:- Vi forventede at et udbud af ladestandere i år ville føre til en overskridelse af kommunens anlægsramme, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

På den baggrund besluttede udvalget i sidste måned at følge en indstilling fra kommunens direktion om at udsætte et udbud på opstilling af 63 ladestandere i kommunen. I stedet for at gennemføre udbuddet og finansiere ladestanderne med otte millioner kroner fra kommunens kasse, skulle sagen indgå som en del af forhandlingerne om kommunens 2024-budget.

Beslutningen landede i økonomiudvalget, som returnerede sagen med besked på at se endnu en gang på muligheden af et udbud af ladestanderne i år.

Det har udvalget gjort, og nu har det godkendt, at ladestanderne alligevel sendes i udbud.

- Den udgift, der var bekymring for ville belaste kommunens anlægsramme, kan nu dækkes ind på anden vis, forklarer udvalgsformand Jens Kr. Yde.

- Blandt andet havde vi fire millioner kroner afsat til nogle enkeltstående projekter. Nogle er udsat, andre er reduceret og vi har fundet nogle penge afsat på andre puljer. Dette sammenholdt med, at meget tyder på, at vi kan få ladestanderne billigere end de tidligere forventede otte millioner kroner samt at vi forventer at få 1,4 mio. kroner fra vejdirektoratets pulje til opstilling af ladestandere på offentligt tilgængelige arealer, gør, at vi sender opgaven i udbud, forklarer Jens Kr. Yde.

Blandt betingelserne for at få penge fra Vejdirektoratets pulje er, at standerne opstilles af private firmaer på kommunale arealer, at de drives af en privat operatør og at standerne er offentligt tilgængelige.

54 af standerne bliver på 22 kW, ni bliver på 50kW.

- Den fordeling ændres ikke. Dels er 50 kW-standerne dyrere end en 22 kW-stander, dels er det ikke tanken, at de skal bruges til en fuld opladning af et næsten fladt batteri, men at standerne skal være en mulighed for at fylde lidt mere strøm på batteriet i forbindelse med en kortere parkering, siger Jens Kr. Yde.

Udvalgsformanden tilføjer, at der skal ses nærmere på placeringen af standerne. De skal i udgangspunktet stå i tilknytning til offentlige bygninger, men i forhold til de tidligere foreslåede placeringer skal det undersøges, om det er muligt at få dem bredt ud over en større del af kommunen.