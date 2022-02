Skarp patrulje: 29-årig hørte ikke hjemme bag rattet

SUNDBY THY: Man skal ikke kimse af politibetjentes næse for, hvornår noget ikke er, som det bør være.

Det var på ren mavefornemmelse, at en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi onsdag kl. 16.40 vinkede en bil ind til siden på Møgelvej i Sundby Thy.

Bag rattet sad en 29-årig mand fra Sønderjylland, og det var et sted, han ikke burde sidde. For ikke nok med at han viste sig at være frakendt kørekortet - derudover viste en narkometertest, at han var påvirket af euforiserende stoffer, ligesom han havde både en klump hash og nogle stærke piller i lommen.

- Så han blev kørt til Thisted Sygehus for at få taget en blodprøve. Han er nu sigtet for at narkokørsel, sigtet for at køre i frakendelsesperioden samt sigtet for besiddelse af ulovlige stoffer, oplyser vagtchef Anders Hansen.

Med i bilen var en 29-årig kvinde fra Thisted. Hun blev på stedet sigtet for at overlade et køretøj til en person uden kørekort, oplyser vagtchefen.