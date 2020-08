Skarpheden manglede

Hva Sydthy

højslev if

2-3

fodbold, serie 2

HURUP:Søndag skulle HVA Sydthy forsøge at følge op på torsdagens offensive magtdemonstration mod Hanstholm, hvor HVA Sydthy vandt med 7-4, da Højslev gæstede Hurup. Det blev dog langtfra det offensive festfyrværkeri, som hjemmeholdet havde håbet på. Tværtimod udviklede kampen sig til noget af en fuser, eftersom HVA Sydthy tabte med 2-3, trods at de var en mand i overtal i cirka 45 minutter og havde et utal af chancer.

- Det var helt vanvittigt, og jeg var virkelig rystet over nogle af de chancer, som vi brændte, siger HVA Sydthy-træner Elo Nyholm.

I kampens første 30 minutter havde hjemmeholdet spilovertaget, og i det 33. minut prikkede Aleksander Søgaard et indlæg i kassen, dog fik Højslev udlignet på et kontrastød tre minutter senere. I det 40. minut fik værterne så en stor hjælpende hånd, da Højslevs målmand fældede en spiller fra hjemmeholdet med et rødt kort og straffespark som konsekvens. Jonas Bojesen misbrugte straffesparket, men thyboerne kom alligevel foran få minutter senere, da Victor Jeppesen var først over en løs bold i feltet. Inden halvleg havde hjemmeholdet flere store chancer, men det blev ved 2-1.

I anden halvleg faldt HVA Sydthy en smule i kadence, men alligevel havde de ikke de store vanskeligheder ved at komme frem til chancer, dog var offensiv skarphed en stor mangelvare. I stedet for at udbygge føringen til 3-1 kom Højslev på 2-2, og i kampens overtid kulminerede den uskarpe dag på kontoret. I et forsøg på at sparke bolden frem i banen gled HVA Sydthy-keeper Tobias Riis, og efterfølgende kunne en Højslev-spiller tackle bolden i mål.

- Vi er mega skuffede, men nederlaget kan vi kun takke os selv for, siger Elo Nyholm.

Pausestilling: 2-1

Mål: 1-0 Aleksander Søgaard (33). 1-1 (36). 2-1 Victor Jeppesen (42). 2-2 (70). 2-3 (90).