Skibskok går i land og bliver ny kromand i Vesløs

Her bliver abstrakte tanker konkrete: Rost restaurant leverer en skøn madoplevelse i Vendsyssel For køkkenchefer er det ofte en kunst at tage en velkendt ret og gøre den til noget større. Så at sige hæve retten fra noget konkret, som gæsten kender, og derfra levere dét ekstra, så oplevelsen hæver sig op til en begrebsverden, hvor metaforer og superlativer flyver rundt mellem hinanden.