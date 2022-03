Skidt dag for Bedsteds volleyhold

Volleyball Esbjerg

Bedsted KFUM

3-0

Volleyball, 1. division damer

ESBJERG:Damerne fra Bedsted skulle lørdag forsøge at følge op på sejren fra sidste spillerunde på 3-0 over Aarhus 1900, da de i 1. division mødte Esbjerg på udebane. Det blev dog en kamp lige til glemmebogen efter en præstation, hvor spillet aldrig kom til at fungere.

- Vi kom aldrig rigtig i gang som hold. Hvis man ikke er helt klar mod Esbjerg, så taber man, siger Bedsted-træner Flemming West.

Kampen startede helt katastrofalt for Bedsted. Thyboerne kunne slet ikke løse serverne fra hjemmeholdet, og Bedsted kom bagud med hele 0-12. Trods den dårlige start så kæmpede Bedsted videre, og de fik reduceret til 14-20 men måtte dog give fortabt, eftersom de tabte første sæt med 15-25.

I andet sæt havde Bedsted svært ved at komme tilbage i omdrejninger, og hele sættet igennem var de bagud. Andet sæt blev tabt med 19-25.

I det efterfølgende sæt skulle der et storstilet comeback til, hvis Bedsted skulle have noget med fra kampen. Det store comeback udeblev dog, og Bedsted tabte tredje sæt med 13-25. Nederlaget efterlader Bedsted på en foreløbig 3. plads i rækken.

- Jeg synes ikke, at vi undervurderede dem, for vi var godt forberedte på dem. Vi blev lidt udstillet i dag, fordi vi ikke spillede en god kamp som hold. Pigerne skal dog have ros for at fighte hele kampen igennem, siger Flemming West.

Sætcifrene: 25-15, 25-19, 25-13

Også herrerne fra Bedsted var i aktion lørdag.

IF Lyseng

Bedsted KFum

3-0

Volleyball, 1. division herrer

AARHUS:Bedsteds herrer i 1. division har været hårdt spændt for i de seneste dage. Lørdag var thyboerne i kamp for fjerde gang på otte dage, da de på udebane mødte rækkens 3. plads fra Lyseng. Bedsted var godt med i kampen, men de sidste kræfter og marginaler manglede, og det blev til et Bedsted-nederlag på 0-3.

- Lyseng er et godt hold, men i dag havde vi chancen for at slå dem. Vi var godt med i alle sættene, men manglede lige det sidste, siger Preben Dahlgaard, der lørdag stod i spidsen for Bedsteds herrer i fraværet af Flemming West, der var tilstede damernes kamp i Esbjerg.

I første sæt var Bedsted godt med, men i midten af sættet trak Lyseng fra, og Bedsted tabte første sæt med 19-25.

I andet sæt kom Bedsted foran med både 6-3 og 10-7, men som tilfældet var det i første sæt, så kom Lyseng tilbage i kampen. Midten af andet sæt var tæt, men ved stillingen 17-17 viste Lyseng deres kvaliteter, og Bedsted tabte andet sæt med 21-25.

Ligesom i de forgangne sæt, så var tredje sæt også særdeles jævnbyrdigt, men i midten af sættet trak Bedsted fra til 18-14, og thyboerne kom også frem til to sætbolde ved stillingen 24-22. Desværre for thyboerne så blev den føring formøblet, og tredje sæt blev tabt med 27-25.

- Vi havde lidt en ambivalent følelse efter kampen, for vi var jo godt med, siger Preben Dahlgaard.

kampfakta

Sætcifrene: 25-19, 25-21, 27-25.