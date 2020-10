Skidt Hanstholm-præstation resulterede i nederlag

Hanstholm IF

Viborg Sdrm. IK

1-3

fodbold, serie 2

HANSTHOLM:Hanstholm har overrasket særdeles positivt i denne sæsons serie 2, og lørdag havde holmboerne faktisk muligheden for at indtage rækkens 1. plads. Kravet var en sejr over Viborg Søndermarken i egen hule, men viborgenserne var for stærke på dagen, og Hanstholm tabte med 1-3.

- Viborg ville det mere end os, og de flyttede bolden rigtig godt rundt og var rigtig godt spillende, siger Hanstholm-træner Per Kristiansen.

Hanstholm kom skidt fra start i kampen og hverken kombinationer eller gejst sad i skabet. Efter 14 minutter kom gæsterne foran, og kort før pausen scorede udeholdet igen.

Efter pausen kom Hanstholm ud med fornyet gejst, og en reducering på straffespark fra Uffe Skinnerup gav dem fornyet tro på tingene. Kort tid efter reduceringen var Hanstholm særdeles tæt på en udligning, men Viborgs målvogter hev en formidabel redning frem. Mod kampens slutning tabte hjemmeholdet deres initiativ, og i det 79. minut punkterede udeholdet kampen med deres tredje scoring.

- Vores første halvleg var ikke speciel god, mens det efter pausen blev lidt mere frem og tilbage, vi må dog også sige, at vi ganske enkelt tabte til et bedre hold, siger Per Kristiansen.

Hanstholm møder i deres næste kamp Viborg FF på udebane.

Pausestilling: 0-2

Mål: 0-1 (14). 0-2 (40). 1-2 Uffe Skinnerup (53). 1-3 (79).