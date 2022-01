Skidt start på det nye år: Nors åbner med nederlag

AARHUS:Nors BK fik ikke den ønskede start på det nye år i 3. Division. Søndag eftermiddag mødte thyboerne IK Skovbakken på udebane, og her blev det til et nederlag på 22-31 til thyboerne.

- Vi havde flere afbud, så det var et decimeret mandskab vi havde med i dag, og vi vidste derfor godt, at det ville blive en svær kamp. Men jeg synes, at vi gjorde det fornuftigt, og vi gav alt, hvad vi havde, siger træner for Nors BK, Anders Heshe.

I første halvleg spillede Nors BK lige op med IK Skovbakken og stod fint i forsvaret. I angrebet spillede Nors BK med stor tålmodighed og kom frem til flere gode chancer, men ligesom før jul havde de problemer med at omsætte de oplagte chancer til mål.

- Igen i dag brændte vi et hav af chancer, og det er vi selvfølgelig trætte af. Det var et fint mandskab fra IK Skovbakken, vi mødte i dag, men vi skulle have udnyttet vores muligheder langt bedre, end vi gjorde, siger Anders Heshe.

De to hold gik til pause ved stillingen 17-11.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, hvor Nors BK havde svært ved at få bolden i mål. Nors BK var bagud 20-26, da der manglede fem minutter. Derfor gik de frem og satsede, men det udnyttede hjemmeholdet med et par hurtige scoringer i den anden ende.

- Vi blev straffet til sidst, og jeg synes ikke, at resultatet er helt retvisende for kampen. Men indstillingen var godkendt i dag, og vi viste til tider gode takter, siger Anders Heshe.

Dermed endte det med en sejr til hjemmeholdet på 31-22. Nors BK ligger derfor stadig i den nederste del af 3. Division med seks point for ni kampe.

- Jeg synes generelt, at alle spillere leverede godt i dag, men jeg vil gerne fremhæve Rasmus Kristensen på venstre fløj, som spillede en god kamp. Derudover leverede Lasse Dieckmann og Laurits Jensen også et par fine præstationer, siger Anders Heshe.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

IK Skovbakken

Nors BK

Resultat: 31-22

Pause: 17-11