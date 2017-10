Skjult fejl bag strømafbrydelse

THISTED: Det kom til at koste omkring 6000 borgere i Thisted et tid uden strøm torsdag morgen, at en fejl i en transformator var godt skjult.

- Det er rigtig ærgerlig fejl, siger netchef i Thy-Mors Energi, Holger Larsen.

Han forklarer, at onsdag aften var der set stikflammer fra en transformator på Hundborgvej, men hverken de ansatte eller brandfolkene kunne finde nogen fejl, da de nåede frem.

- Der var intet at finde, men fejlen kom så her til morgen, siger Holger Larsen, der betegner det som et hændelig uheld.