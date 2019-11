Nordjysk skole blev evakueret efter bombetrussel

THISTED:Tingstrup Skole i Thisted blev mandag formiddag kortvarigt evakueret, efter at en elev på skolen under overskriften Terror havde sendt et trusselsbrev ud til en række elever og forældre via skolens intranet Aula.

Beskeden blev sendt klokken 10, og ordlyden lyder som følger: ”Hej allesammen. Jeg er kommet med i gruppen ”ISIS” og synes lige i skulle vide det så hvis der sprang en bombe så er det bare mig. Undskyld forstyrrelsen. Forsæt god dag.”

Skoleleder Dorthe Ninn sendte klokken 10.41 en orientering ud til forældrene via Aula: ”I dag har en elev rundsendt en trussel til en del forældre. Vi ved ikke konkret hvor mange, der har modtaget beskeden. Politiet har risikovurderet truslen og indgår i samarbejde med skolen om at håndtere sagen. Straks, da skolen blev informeret om truslen valgte skolen at sende eleverne ud indtil truslen var risikovurderet. Venlig hilsen Dorthe Ninn.”

En lille halv time senere fulgte en ny besked fra skolelederen: ”Efter aftale med politiet fortsætter skoledagen som normalt. Da truslen lød, fulgte skolen den vedtagene beredskabsplan og evakueringsplan, derfor har eleverne været ude. Truslen er ikke reel. Hilsen Dorthe Ninn.”

Ifølge Per Overgaard, skolechef i Thisted Kommune, blev politiet straks involveret, og der blev foretaget en risikovurdering. Truslen er nu afblæst.