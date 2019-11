Skole i Thisted har kendt til problem i årevis: Nu har de fået påbud fra Arbejdstilsynet

SJØRRING:Arbejdstilsynet var i september på uanmeldt besøg på skole i Thisted Kommune. Det har nu resulteret i et undersøgelsespåbud til Sjørring Skole vedrørende indeklimaet i en gammel fløj af skolen.

- Vi skal undersøge luftkvalitet og temperatur i nogle lokaler, hvor der ikke er mekanisk ventilation. Det drejer sig om fire klasseværelser og nogle forberedelsesrum til lærerne, siger skoleleder Lone Christiansen.

Den pågældende fløj stammer fra 1963 og er den ældste del af Sjørring Skole. Det er nedfældet i en rapport om kommunens skoler, at der ikke er anden mulighed for luftudskiftning i disse rum end at åbne vinduerne.

- Det er et gammelkendt problem, som vi har været meget opmærksomme på. Da Arbejdstilsynet var herude, fortalte vi, at der hurtigt kan blive en varm, stillestående luft i lokalerne. Det vil vi rigtigt gerne have gjort noget ved, siger skolelederen.

Det er i klasselokaler som dette, at luften står stille og bliver varm. Foto: Peter Mørk

Kommunen agerer hurtigt

Undersøgelsen af indeklimaet skal ske over en 14 dages periode for at få valide data om temperatur og luftsammensætning. Og det sker meget snart, siger Søren Funder Larsen, ansvarlig for affald og ejendomme i Thisted kommune.

- Vi har udstyret til at foretage målingerne, og det vil vi gøre fra næste uge. Herefter sender vi resultaterne til Arbejdstilsynet og tager en drøftelse af, hvad der kan og bør gøres. Og så skal vi i dialog med skoleforvaltningen om finansieringen af foranstaltninger, siger han.