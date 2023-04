Skolebestyrelsesformand: Elevtallet falder ikke - tværtimod

VESTERVIG:Det er den mindste af Thisted Kommunes selvstændige folkeskoler. Men i Vestervigs skoledistrikt bor der i dag så mange børn i førskolealderen, at man - med udgangspunkt i den statistik - kan forudse en ganske pæn vækst i elevtallet i de kommende seks år.

Det påpeger Henriette Blander Steffensen, formand for skolebestyrelsen på Vestervig Skole, en af de fem skoler eller skoleafdelinger i Thisted Kommune som står til at lukke ifølge den skolestrukturplan, som lige nu er i høring.

Derfor beskylder hun Peter Larsen (V), formand for kommunens børne- og familieudvalg, for at lyve, når han - i forbindelse med førstebehandlingen af planen - talte om faldende elevtal, og nævnte Vestervig som et af de skoledistrikter, der er "specielt udfordret" med hensyn til antallet af skolebørn.

- Det er ikke korrekt, at børnetallet falder i Vestervig. Vi har et stigende børnetal, og det fremgår af kommunens egne tal i rapporten, siger Henriette Blander Steffensen.

Ifølge bilaget om elevprognoser vil antallet af skolebørn på 0. til 6. klassetrin ganske rigtigt stige i Vestervigs skoledistrikt: Fra 74 i dette skoleår til 90 i 2028-29.

Reelt er der dog lige nu kun 50 elever på Vestervig Skole, fordi forældrene til nogle af børnene har valgt andre skoler. Det er således ifølge rapporten kun godt 67 procent af skolebørnene i distriktet, der faktisk går på skolen.

Dette tal - den såkaldte elevandel - er faldet fra 82 procent siden 2020-21. Forvaltningen har anslået, at elevandelen fremadrettet vil være på 70 procent. Hvis det tal holder stik, og hvis elevprognosen også holder, vil Vestervig Skoles elevtal vokse til 63 i 2028-29.

- Det kan godt være, at skolen er lille. Men det er ikke korrekt, at børnetallet er faldende, siger Henriette Blander Steffensen.

Vi har savnet en dialog

Samtidig beskylder hun Peter Larsen for ikke at tale sandt, når han siger, at børne- og familieudvalget har "talt med" skolebestyrelserne:

- Ja, alle skolebestyrelserne har været inviteret til møde, og udvalget har orienteret os om processen. Men vi har savnet en dialog. At høre vores mening var det mindste, de kunne gøre, siger Henriette Blander Steffensen.

Nordjyske talte med skolebestyrelsesformanden fra Vestervig inden borgermødet om skolestrukturen onsdag aften i Vestervig-Agger Aktivitetscenter. Det har inden dette møde ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Larsen.

