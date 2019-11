Skoleelev uskyldig i bombetrussel: Blev hacket fra Fyn

THISTED:Det er efter alt at dømme ikke den 13-årige elev på Tingstrup Skole, der er ophavsmand til den kluntet formulerede bombetrussel, der mandag førte til, at skolen blev evakueret. Drengens internet-profiler er blevet hacket, oplyser Thisted Politi her til morgen.

- Drengen sad til afhøring her på politigården, da vi fik en opringning fra skolen. En lærer havde netop fået en besked på sin telefon om bombetruslen. Den var sendt som iMessage, og en sådan kan drengen ikke have sendt, da han ikke ejer en iPhone. Og han kan heller ikke have sendt den, mens han sad hos os, siger politikommissær Jørgen Jensen, Lokalpolitiet i Thisted.

Han tilføjer, at den ip-adresse, beskederne er sendt fra, kan lokaliseres til Fyn.

- Vi forsker videre i sagen. Men i bund og grund tror vi ikke på, at det er den 13-årige knægt, som er skyldig. Hans profiler er blevet hacket, og hans oplysninger ligger tilgængelige på nettet, så andre har kunnet misbruge dem, siger Jørgen Jensen.