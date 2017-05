Skoleforsøg en politisk varm kartoffel

S og SF bakker op om kompromisforslag fra borgmester Lene Kjelgaard Jensen. Det betyder, at syv skolers ansøgninger sendes ind

THISTED: Morten Bo Bertelsen (SF) har i weekenden - med opbakning fra S og EL - bedt borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) om at hasteindkalde Thisted Kommunalbestyrelse.

Det gør han, fordi han har erfaret, at undervisningsministeriet har forlænget fristen til for, at skoler kan indsende ansøgninger om at deltage i "Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelsen af skoledagen".

Men borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) foreslår i stedet, at ansøgningerne fra de syv skoler i Thisted Kommune indsendes administrativt - og derefter behandles politisk på et ordinært kommunalbestyrelsesmøde 30. maj.

Morten Bo Bertelsen bakker op om borgmesterens forslag - og det samme gør Socialdemokratiets gruppeformand, Ulla Vestergaard.

Det betyder, at der ikke kommer et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde.

- Det er et godt forslag, hun er kommet med. Nu er vi da i hvert fald kommet videre - og skolerne får en chance, siger Morten Bo Bertelsen.

Børne- og familieudvalget har 2. maj behandlet ansøgningerne, og et borgerligt flertal valgte at vende tomlen ned for syv skolers ansøgninger.

Fristen er 16. maj - hvilket i øvrigt var kendt inden børne- og familieudvalgets møde i sidste uge.