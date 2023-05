Skolelukninger i Thy: Flertal må findes udenfor konstitueringen

THISTED:Skal der lukkes skoler i Thisted Kommune bliver det ikke med støtte fra Brian Nielsen.

Høringen om forslaget til ny skolestruktur er netop afsluttet, og i slutningen af juni skal kommunalbestyrelsen tage endelige stilling til, hvordan kommunens fremtidige skolestruktur skal se ud - herunder også, om der skal lukkes skoler.

Står det til Nye Borgerliges enlige medlem af kommunalbestyrelsen, skal der ikke lukkes skoler, men ses på andre muligheder for at opnå besparelser for på den måde at finde penge til at udvikle kommunens skoler.

- Jeg tror, at junis møde i kommunalbestyrelsen ender med et ramaskrig, for jeg er bange for, at der er et flertal for at lukkeskoler. Men flertallet skal findes med stemmer udenfor konstitueringen, siger Brian Nielssen, der sammen med de konservative, DF's Ib Poulsen og Venstre udgør et flertal på 15 bag borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) ud af kommunalbestyrelens 27 medlemmer.

Brian Nielsen peger på, at blandt andet det konservative bagland i Thisted Kommune klart har meldt ud, at det ikke støtter muligheden af at lukke skoler.

- Jeg mener, at vi mangler en plan for, hvad vi gør i en situation, hvor der ikke er flertal for forslaget til ny skolestruktur, som det ligger, eller hvis vi kommer i en situation, hvor der kan opnås enighed om at lukke færre skoler end de fem, der er i spil. Derfor bør vi slå koldt vand i blodet og se på, hvordan udviklingen vil forme sig i de kommende år. Er der først lukket en skole i et lokalsamfund, så er den væk, siger Brian Nielsen.

Blandt de alternativer, han ser til skolelukninger, er fælles ledelsesstruktur for flere skoler som det allerede er sket for skolerne i Østerild, Hannæs og Frøstrup.

- Modelen fungerer her, hvorfor så ikke gøre det samme med Hurup, Vestervig og Bedsted skoler og for Koldby og Snedsted skoler - og måske også for Rolighedsskolen og Sennels skole, lyder et af Brian Nielsens forslag.

Han mener samtidig, at forslaget til ny skolestruktur ikke tager hensyn til de senere års ændrede bosætningsmønstre.

- Den udvikling, vi har set i flere af kommunens kystbyer, mærkes nu i andre af de mindre bysamfund. Og det har taget fart efter 2020, muligvis som en følge af corinaepidemien. I hvert fald tyder noget på, at flere har fået øjnene op for kvaliteterne ved at bo i et lille, men velfungerende bysamfund frem for at bo i en storby i en situation, hvor samfundet må lukke ned. Der er skabt en ny udvikling, som vi risikerer at stoppe, inden den for alvor når at slå igennem, siger Brian Nielsen.