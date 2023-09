Nu kommer lukningsdømt skole til salg: Men hvad er prisen?

Børne- og familieforvaltningen i Thisted Kommune har ikke umiddelbart noget at bruge skolebygningerne til, når Vestervig Skole lukker med udgangen af dette skoleår.

Og da en initiativgruppe er interesseret i at bruge bygningerne til en ny privatskole, anbefaler forvaltningen, at den sælges via offentligt udbud.

Det fremgår af dagsordenen til børne- og familieudvalgets møde tirsdag 26. september.

Ifølge ejendomsportalen ois.dk omfatter ejendommen i alt 4087 kvadratmeter bygninger og et samlet grundareal på i alt knap 27.000 kvadratmeter. Og den er pr. 1. januar 2022 vurderet til 9,05 mio. kr., mens grundværdien er 834.000 kr.

I dagsordenen er der ikke noget bud på, hvad man forventer, ejendommen kan sælges til - ud over, at den ventes at indbringe mere end omkostningerne ved et salg. Derfor foreslås salgsomkostningerne finansieret af indtægterne ved salget.

Børne- og familieforvaltningen foreslår endvidere, at sagen overdrages til erhverv-, klima-, miljø- og teknikudvalget, der skal stå for salget.

Initiativgruppen i Vestervig har søgt Undervisningsministeriet om tilladelse til at oprette en privatskole ved navn Havland, mens købet af skolebygningerne er overladt til et lokalt anpartsselskab, Vestervig Byfornyelse.

Ifølge Henriette Blander Steffensen fra initiativgruppen er det gruppens førstevalg, at privatskolen rykker ind i folkeskolens bygninger. Gruppen har dog også en plan B i skikkelse af en anden velegnet bygning i området.

Salgsvilkårene og det endelige salg af skolebygningerne skal godkendes endeligt af den samlede kommunalbestyrelse.