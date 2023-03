Skolen er indstillet til lukning: - Vi har frygtet, det skulle ske

KOLDBY:- Det er skidt for området!

Det fastslår Jens Hellerup Olsen, som Nordjyskes udsendte møder foran Spar-købmanden i Koldby fredag formiddag. Han er ikke et sekund i tvivl om, hvad han har at sige til dagens store samtaleemne i landsbyen, nemlig at Thisted Kommunes forvaltning torsdag aften meldte ud, at de foreslår, at fem folkeskoler, deriblandt skolen i Koldby, skal lukkes.

- Når skolen lukker, vil det gå tilbage for Koldby, forudser han, der selv bor i Hørdum.

Det vil gå tilbage for livet i Koldby, hvis skolen lukker, forudser Jens Hellerup Olsen, der bor i Hørdum. Foto: Bo Lehm

Samme bekymring deler Susanne Møller Pedersen, bosat i Koldby. Hun har en søn, der går i 3. klasse på Koldby Skole, og hun er glad for den lokale skole.

- Selv om det er en mindre skole, så opfylder den til fulde vores forventninger til et uddannelsessted til de små elever, understreger hun og tilføjer:

- Det her er noget, vi har frygtet. Og i forhold til at trække nye beboere til en by som Koldby, så er det simpelthen forfærdeligt, hvis skolen lukker.

En trist besked

Henne på skolen, under 100 meter fra landsbyens travle købmandsbutik, er dagens undervisning i fuld gang i de lyse, højloftede klasselokaler. Skolen har i dette skoleår 95 elever fra 0. til 6. klasse. Prognosen siger, at elevtallet næste skoleår vil falde til 82, og året efter til 71.

Personalet var indkaldt til møde på skolen torsdag aften, hvor skoleleder Hans Mikael Therkildsen orienterede dem om det forslag til ny skolestruktur i Thisted Kommune, som samme aften blev fremlagt på et fællesmøde for medlemmer af skolebestyrelser fra hele kommunen.

- Det er en trist besked at få, mener Marianne Pallesgaard, lærer på Koldby Skole. Foto: Bo Lehm

- Heldigvis er det stadig kun et forslag, men det er da en trist besked at få, siger Marianne Pallesgaard, lærer på Koldby Skole gennem 24 år. Hun tilføjer:

- Vi ved jo godt, at der i kommunen er flere små skoler. Men man synes jo altid, at ens egen skole er den bedste. Det er en utrolig dejlig arbejdsplads, og vi er kede af det.

Hans Mikael Therkildsen fremhæver, at skolen har forsøgt at lave en profil, der er lidt anderledes, og hvor man blandt andet har lagt vægt på fællesskabstimer og makker-læsning.

- Vi synes sådan set, at vi gør det godt, fastslår han.

Den ældste del af Koldby Skole er bygget i 1926, men skolen er udvidet i flere omgange med nye klasseværelser og faglokaler. Foto: Bo Lehm

Sydthy hårdt ramt

For Koldby Skoles skolebestyrelsesformand Peter Lund Thomsen kom det som lidt af et chok, at forslaget til ny skolestruktur lægger op til at ramme skolerne i Sydthy så hårdt, som tilfældet er. Foruden Koldby Skole foreslås det nemlig også at lukke Bedsted og Vestervig skoler.

- I skolebestyrelsen er vi da en lille smule både rystede og kede af, at man går så hårdt til værks. Der bliver nogle små indskolingsbørn, der vil få meget lange busture, op til tre kvarter hver vej, og det synes jeg helt overordnet ikke, at Thisted Kommune kan være bekendt, fastslår han.

Han mener, at man bør kigge på, hvilke muligheder der er for som minimum at bevare en skole mere i Sydthy, ud over den store skole i Hurup.

- Jeg er udmærket klar over, at det er i Sydthy, børnetallet går mest nedad i de kommende år, men det kan man ikke bare én-til-én lukke skoler efter, for det er jo selvforstærkende. Er der ingen skole, så rammes også foreningslivet, hallen og købmanden, og får du ikke flere indbyggere dertil. Det vil bare gøre ondt værre, siger han.

Peter Lund Thomsen er bekendt med, at der er nogle, der allerede er begyndt at tale om, at man så vil starte en friskole i stedet.

- Vi har allerede Sydthy Friskole i Visby og Sønderhå-Hørsted Friskole, men det er da en mulighed, vi vil vende og dreje. Men så langt er vi slet, slet ikke, siger skolebestyrelsesformanden.