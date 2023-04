Skoler er det brandvarme emne: Borgermøde fyldte en idrætshal

VESTERVIG: Skolestruktur er det samme som parkeringskaos.

I hvert fald var der fyldt op til sidste plads på p-pladsen foran Vestervig-Agger Hallen, som onsdag aften var ramme om det andet af tre borgermøder om forslaget til ny skolestruktur i Thisted Kommune.

På halgulvet var alle stolerækker fyldt foran podiet, hvor medlemmerne af kommunens børne- og familieudvalg og repræsentanter for forvaltningen sad ansigt til ansigt med borgere, som alle havde et til fælles: Bekymringer over de lokale konsekvenser, hvis forslaget til ny skolestruktur realiseres efter ordlyden i oplægget, som lige nu er i høring.

Størstedelen af mødedeltagerne havde et forhold til de tre skoler i Sydthy, Vestervig, Bedsted og Koldby, der er i spil i forslaget til ny skolestruktur.

På venstre fløj var det tilhørere med blå huer fra Koldby, der fyldte pladserne. I midten var det de røde trøjer, der dominerede. Det var folk med relationer til Vestervig Skole - og så var der de, med et forhold til skolen i Bedsted, som havde taget en stor del af de øvrige pladser.

Med en opfordring til at holde den gode tone i den efterfølgende debat åbnede direktør Lars Sloth, Thisted Kommunes børne- og familieforvaltning, mødet med en redegørelse for, hvorfor det er nødvendigt at se på kommunens skolestruktur - og eventuelt lukke skoler. Det handler om økonomi og om færre børn. Begge dele er der for lidt af i forhold til rentabiliteten i den nuværende skolestruktur.

Direktør Lars Sloth, Thisted Kommunes børne- og familieforvaltning, åbnede mødet med en redegørelse for, hvorfor det er nødvendigt at se på kommunens skolestruktur - og eventuelt lukke skoler Foto: Bente Poder

Pensum var kendt for størstedelen af mødedeltagerne, for de havde læst oplægget til ny skolestruktur og gjort sig tanker om de mulige lokale konsekvenser.

Med på en lytter

Længere skolevej og længere skoledage for de børn, som måske skal skifte skole. Mindre tid til fritidsaktiviteter, ringere trivsel og udfordringer for de børn, der skal finde sig til rette på en stor skole, som måske ikke var det bedste alternativ til den mindre, børnene kommer fra. Risiko for ringere trivsel, dårligere indlæring om måske også et problemer med specialundervisning. Det var nogle af de problemstillinger, der endnu en gang blev oplistet for medlemmerne af kommunens børne- og familieudvalg, som "var med på en lytter".

Vi er her for at lytte, sagde Claus Nybo (S), som forklaring på, hvorfor politikerne i panelet forholdt sig tavse. Foto: Bente Poder

- Flere har spurgt mig: Hvorfor siger I ikke noget, sagde Claus Nybo (S), da han indtog sin plads efter pausen. Og han havde selv svaret:

- Fordi vi er her for at lytte...

- Forslaget er som at fodre hunden med sin egen hale. Hvad har udvalget gjort for at få flere midler til skolerne. Er det et slapt udvalg, spurgte Poul Hvass Hansen, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen.

- Nej, det er ikke et slapt udvalg, men det er en kommunalbestyrelse under pres, sagde Peter Larsen (V), formand for børne- og familieudvalget - og aftenens ordstyrer.

Læs jeres partiprogrammer

Andre end Poul Hvass Hansen forsøgte at få politikerne til at forholde sig det, de tidligere har tilkendegivet om kommunens skolestruktur.

- Nej, det er ikke et slapt udvalg, men det er en kommunalbestyrelse under pres, sagde Peter Larsen (V), formand for børne- og familieudvalget og aftenens ordstyrer. Foto: Bente Poder

- Vi ved, hvem der ikke stemmer for skolelukninger, så det bliver Socialdemokratiet, Venstre og de konservative, der skal træffe beslutningen, sagde Merete Hansen med en opfordring til, at politikerne fra de tre partier "går hjem og læser deres egne partiprogrammer".

- I vil jo ikke lukke skoler, så gør jer nu umage, sagde hun med henvisning til partiernes tidligere tilkendegivelser.

Andre konstaterede nøgternt, at selv om økonomien fylder, så handler det også om holdninger og en beskeden skattestigning kunne være alternativet til besparelser, der kan koste skolelukninger.

- Det er lykkes at sætte Thy på landkortet. Der er etableret et skrøbeligt såbed. Nu gror græsset frem og så kører I rundt med round-up sprøjten, lød en kommentar.

Den kunne høres som et supplement til et indlæg fra Betina Sørensen, tilbageflytter med to børn.

- Jeg kom tilbage til Thy og til en tryg og sikker barndom for mine børn, som jeg selv havde. Det er I ved at sætte over styr. Kan I ikke tilbyde noget bedre, kunne jeg være blevet i storbyen, sagde hun.

Niels Kjeldstrup, ejendomsmægler, var på samme linje.

- Vi er ved at lave en ond spiral. Folk vil ikke til Thy for at bo i Thisted. De vil det nære, sagde han om en problemstilling, som i et andet indlæg blev beskrevet med ordene: Lukker der tre skoler i Sydthy, bliver det et stort landområde med bare to skoler.

- Tag fat i os

En ny struktur skal som minimum være bæredygtig i syv til otte år, hvorefter kurven med faldende elevtal ventes at krybe opad.

I øjeblikket har kommune 15 skoler på 17 matrikler med meget forskelligt elevtal, fra 50 til godt 500, sagde Per Overgaard, chef for dagtilbud og undervisning og tilføjede, at syv matriklerne har færre end 100 elever. I oplægget står fem skoler til lukning. Vestervig, Bedsted Koldby samt Hannæs-Østerild skoles afdelinger i Østerild og Vesløs.

- Skolevæsnet er presset. Det tror jeg de fleste skolebestyrelser vil give mig ret i, sagde Per Overgaard, chef for dagtilbud og undervisning Foto: Bente Poder

Kommunen ligger i den lave ende i forhold til landsgennemsnittet for elevtallet på en skole. Det er på 424 - og for Region Nordjylland på 353 elever.

- Skolevæsnet er presset. Det tror jeg de fleste skolebestyrelser vil give mig ret i, sagde Per Overgaard da han orienterede om den model, der ligger til grund for tildeling af midler til den enkelte skoler.

- Med de nedslående ord er vi klar til at tage debatten, sagde Lars Sloth, da baggrund og forudsætninger for forslaget var gennemgået.

Et par timer - og mange meningstilkendegivelser senere - rundede Peter Larsen mødet af med med en opfordring til at bruge de fem uger, der endnu er tilbage af høringsperioden.

- Tag fat i os - og lad os tage dialogen om det, I ikke fik sagt i aften.