Forældre rasede mod skoleudspil: Det er kraftedeme uambitiøst!

THISTED:Kantinen på Thisted Rådhus blev torsdag aften forvandlet til følelsernes holdeplads. Her var forældrerepræsentanter for alle kommunens folkeskoler inviteret til orienteringsmøde om deres skoles fremtid.

Og efter oplæg ved direktøren for børne- og familieforvaltningen, Lars Sloth, og skolechef Per Overgaard om resultaterne af de seneste måneders store analysearbejde, sprang bomben: Fem skoler og skoleafdelinger skal lukke. Og flere skoler mister deres overbygning, mens én, Østre Skole, kun skal være for 7.-9. klasse.

I Sydthy står Koldby, Vestervig og Bedsted til at miste deres skoler, og børnene flyttes til henholdsvis Snedsted og Hurup.

Alt sammen ifølge forvaltningens udspil, der nu skal behandles politisk.

Der var afsat tid til spørgsmål efter præsentationen af kommunens skoleudspil. Men mere end spørgsmål var det skarp kritik, forvaltningens folk blev mødt med. Foto: Bo Lehm

Planerne kom bag på skolebestyrelsen i Bedsted, fortæller formanden Janni Neesgaard.

- Vi blev lidt mundlamme. Vi synes, det var svært, at Sydthy blev ramt så hårdt, som det gjorde. Vi er mest chokerede lige nu. Det var slet ikke, hvad vi havde forudset.

Bedsted Skole rummer i øjeblikket også Sydthys eneste specialtilbud, Golfstrømmen, som ifølge forslaget også skal til Hurup Skole.

Jannie Neesgaard har svært ved at forstå, at Thisted Kommune foreslår at lukke de tre skoler i Sydthy, frem for at slå dem sammen.

- Bedsted Skole er en fin skole, og det er Vestervig, Koldby og de andre også. Det er selvfølgelig en mavepuster for alle skoler, lige meget hvem, der bliver lukket, siger hun.

- Vi blev lidt mundlamme, siger Janni Neesgaard, skolebestyrelsesformand fra Bedsted. Foto: Bo Lehm

Efter at have præsenteret planerne bød Thisted Kommune på kage. Måske trøstekage. Men det hjalp ikke meget på humøret. Og det, der skulle være en spørgerunde, blev brugt til højlydt kritik af planerne.

- Det er vores børn det handler om. Men det her er en sparekampagne, som ikke om at højner ambitionerne, sagde Henriette Blanders Steffensen, formand for Vestervig skoles skolebestyrelse.

- I lukker i den ene og den anden ende af kommunen for at spare 15,5 millioner. Og jeres tal og diagrammer mangler så meget. Det er kraftedeme uambitiøst, sagde hun. Og indkasserede aftenens første bifald.

Den store tur

De har valgt at tage den store tur, konstaterer Michael Riber Jørgensen, formand for den nystiftede lokalafdeling af landsorganisationen Skole og Forældre:

- Vi efterlyste ambitioner, og man kan da ikke anklage forvaltningen for ikke at have været ambitiøse. Det er en ordentlig omkalfatring, siger han.

Om det så er for voldsomt, og om det er de rigtige løsninger, kommunens embedsfok har peget på, det vil han ikke umiddelbart tage stilling til.

- Der er nogle dele af kommunen, hvor man er mere glade for den her model end i andre. Men der er svært at vurdere, om det er den rigtige løsning, siger han.

Michael Riber Jørgensen, formand for Skole og Forældres nye lokalafdeling, spurgte til, hvordan det overskud, som kommunen vil "geninvestere2 i folkeskolen, konkret skal bruges. Det er et politisk spørgsmål, lød svaret fra forvaltningsdirektøren, Lars Sloth. Foto: Bo Lehm

Tingstrup ikke overrasket

Mens nogle var overraskede over kommunens udspil, gjaldt det ikke skolebestyrelsesmedlemmerne fra Tingstrup Skole.

Skolen i den vestlige del af Thisted - engang kommunens største, nu nummer tre efter Hurup og Østre - er ikke lukningstruet, men står til at skulle bidrage til strukturreformen ved at afgive 7.-9. klasse til den anden store byskole, Østre. Og til gengæld skal Tingstrup modtage de mindre elever herfra.

- Det kommer ikke bag på os. For det har længe været et politisk ønske, siger Lærke Kloster, formand for skolebestyresen.

Og selv om der også kommer elever den modsatte vej, så er skolebestyrelsen ikke tilfreds med den plan:

- Vi ser skolen som en helhed, siger Lærke Kloster.

Og et andet skolebestyrelsesmedlem fra Tingstrup, Hanne Søe Christiansen, forudser, at uden overbygningsskole vil det blive endnu sværere at tiltrække børnefamilier til den del af byen:

- Der skulle gerne være et tilbud til børnefamilier hele vejen igennem, siger hun.

Hanne Søe Christiansen, skolebestyrelsesmedlem fra Tingstrup, frygter for trafiksikkerheden, når børn skal transporteres fra den ene ende af Thisted til den anden. Foto: Bo Lehm

Samtidig frygter skolebestyrelsen for trafiksikkerheden, når et stort antal elever skal transportere sig selv gennem byen.

Ifølge Lars Sloth vil skolelukningerne ikke resultere i fyringer af lærere og pædagoger. Derimod bliver der brug for mindre personale indenfor service, rengøring, administration og ledelse.

Forslaget skal nu til politisk behandling, første gang på mandag i børne- og familieudvalget. Efter den første behandling i kommunalbestyrelsen følger en otte ugers høring. Den endelige vedtagelse er planlagt til 27. juni.

Om det så bliver i en form, der ligner den plan forvaltningens nu har præsenteret - det må tiden vise.

Skolestruktur i Thisted