Skousen bliver på Sydhavnen

THISTED:- Vi bliver på Sydhavnsvej, sætter butikken i stand og optimerer forretningen.

Ordene stammer fra indehavere af Skousen i Thisted, Marius Sørensen.

Alt var ellers tegnet og tilrettelagt til en flytning af butikken til Tigervej 1 i industrikvarteret, hvor Lagersalg tidligere holdt til.

Men den gik ikke.

Ikke pladskrævende

Ifølge kommuneplanen er netop den placering forbeholdt butikker med et ”pladskrævende” varesortiment. Hvidevarer regnes ikke for at være pladskrævende. Ifølge kommuneplanen er hvidevarer nemlig udvalgsvarer.

Et pladskrævende sortiment er bl.a. køkkener eller biler.

- Vi havde søgt dispensation. Men vi fik afslag, fortæller Marius Sørensen, der nu vil satse fuldt og helt på butikken på Sydhavnsvej.

- Vi skyndte os at gentegne lejemålet. Nu har vi slået en streg over planerne og kører videre herfra, siger Marius Sørensen, der har drevet butikken på Sydhavnsvej siden 2006.

I øjeblikket er personalet og håndværkere gået i gang med at lægge nyt gulv i butikken.

Det hele skal være shinet op og klar til genåbningen af butikken på mandag.