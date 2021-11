Skousen gør klar til generationsskifte

THISTED:I 15 år har Marius Sørensen stået i spidsen for Skousen i Thisted. 15 år, hvor der er sket rigtig meget indenfor husholdningsmaskiner og hårde hvidevarer.

Nu forbereder den erfarne franchisetager og indehaver sig på næste kapitel af tilværelsen.

- Min dåbsattest fortæller mig, at jeg skal til at tænke på pension. Derfor har jeg solgt 2/3 af forretningen, siger Marius Sørensen.

De to nye medejere har købt hver en tredjedel, mens Marius Sørensen selv beholder en tredjedel indtil videre.

- Når jeg er klar til det, eller de bliver trætte af mig, så er det meningen, at de også overtager min andel og får en halvdel hver, forklarer Marius Sørensen.

Glidende overgang i ejerskab

Det skal sikre en glidende overgang til det nye ejerskab, hvor Marius Sørensen kan dele ud af sine mange erfaringer gennem 15 år som franchisetager hos Danmarks ældste leverandør af hårde hvidevarer.

De nye medlemmer af ejerkredsen kommer dog også selv med en god portion erfaring:

Tommy Bjerregaard har arbejdet i Jysk i 25 år. Mange genkender ham sikkert som butikschef i Jysk i Vilsund, men han vil ikke længere være at finde hos madraskæmpen efter nytår.

Butikken i Vilsund kører dog videre med en ny butikschef ved roret.

- Jeg er spændt på at komme i gang med noget helt nyt. Jeg må nok indrømme, at jeg har lidt sommerfugle i maven, men jeg er også nået til et punkt i mit liv, hvor det var tid til at prøve noget nyt, siger Tommy Bjerregaard.

Tredje ligeværdige partner i ejerkredsen bliver Lan Davidsen, der har været ansat i Skousen i en årrække. Inden han kom til Skousen var han ansat i Jysk i Vilsund, så den nye ejerkreds er ikke helt ukendt for hinanden.

- Det betyder rigtig meget, at det er et kendt ansigt, der møder kunderne, når de kommer ind til os. Vi udmærker os på vores personlige service og rådgivning, og det skal vi fortsætte med i fremtiden, siger Marius Sørensen.

Vigtigt med lokale ejere

- At butikken kunne blive på lokale hænder betyder rigtig meget. Det er vigtigt, at kunderne føler, de bliver mødt i øjenhøjde, tilføjer han.

For nylig blev det offentliggjort, at Elgiganten åbner en butik i Thisted. Den nyhed har dog ikke affødt nogen særlig uro hos ejerne, forklarer Marius Sørensen:

- Vi ser fra andre byer, hvor der ligger både en Skousen og en Elgiganten, at det faktisk trækker omsætningen op. Kunderne kan godt lide at sammenligne tilbud og besøge forskellige butikker, og så kan det jo være, vi kan trække folk til byen fra et større opland, forklarer han.

Den nye ejerstruktur træder i kraft 1. januar 2022, og det bliver i en butik, der er renoveret fra A-Z og fremstår som en helt ny Skousen. Det skal selvfølgelig fejres sammen med kunder og samarbejdspartnere, som får mulighed for at se den nye butik og hilse på de nye franchisetagere.

Men det bliver først et stykke inde i det nye år:

- Nu har vi først Black Friday og derefter julesalget, hvor vi får rigtig travlt. Derfor udskyder vi festlighederne en smule, siger Marius Sørensen.