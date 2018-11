Skovtur med besøg af nisser

SENNELS: For 22. eller måske var det 23. år i træk drog hovedparten af Sennels Børnehaves 56 børn samt forældre, søskende og pædagoger lørdag på udflugt til Knudsbjerg Plantage.

Traditionen tro foregik køreturen i hestevogn. Hele seks vogne skulle der til for at have plads til alle de godt 100 tilmeldte.

I adstadigt tempo rullede vognene ud ad den smalle vej til plantagen. Tæt på målet fik børnene øje på nogle små nisser, der sad oppe i træerne.

- Jeg så tre nisser, fortæller Mathilde Brolev, som også havde hørt noget om, at der måske var chance for at møde julemanden i skoven på vej hjem igen.

Først gjaldt det dog om at finde mos, grene og kogler i skovbunden til juledekorationer. Magnus Munk Toft, der fulgtes med sin far Mikkel Toft, var hurtigt klar med en flot dekoration til at tage med hjem.

- Vi skal være klar til 1. december, ikke Magnus? lød det fra Mikkel Toft. Hvis Magnus skulle bestemme, måtte julepynten faktisk gerne komme op hurtigst muligt:

- Vi har ikke engang fået pyntet op endnu, lød det fra drengen.

Selv om der stadig er en måned til juleaften, så talte rygterne om julemanden sandt, viste det sig, da vognene rullede hjemad igen. Den rødklædte skikkelse dukkede op med slikposer til alle børnene.

Tilbage i børnehaven igen blev der serveret gløgg, saftevand og æbleskiver udendørs i bålhytten, inden det var tid til at drage hjem med juledekorationerne.