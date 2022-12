Skraldebiler skøjter rundt: Må indstille kørslen flere steder

THY/MORS:Ekstreme vejrforhold giver lige nu udfordringer for skraldebilerne i både Thisted- og Morsø Kommune. Skraldebilerne har svært ved at komme frem på de isglatte veje. Affaldsbilerne skøjter bogstaveligt rundt til fare for både sig selv og de øvrige trafikanter, lyder det fra Morsø Kommune:

- Renovatørerne i Morsø Kommune har haft meget svært ved at holde affaldsbilerne på vejene, selvom de er iført snekæder. Indtil videre har vi heldigvis ikke haft nogle uheld, men vi oplever store forsinkelser oven på de ekstreme køreunderlag, fortæller Rasmus Andreasen, der er faglig leder på kommunikation i Morsø Kommune.

Rasmus Andreasen fortæller videre, at kommunen helt har valgt at indstille skraldekørslen på landet, da forholdene her er ekstra farlige:

- Det sker af hensyn til mandskabet, da deres sikkerhed kommer før alt andet. Forhåbentligt kan vi komme på vejene igen tirsdag, hvis vi får lidt optøning inden da, lyder det.

Også i Thisted Kommune har kommunens renovationsarbejdere måtte være ekstra forsigtige. Herfra meldes der ligeledes om forsinkelser på affaldshåndteringen, lyder det fra Thisted Kommunes sektion for Affald og Ejendomme.

Islag eller isslag?

Fænomenet isslag, der i øjeblikket rammer store dele af Nordjylland, er et helt særligt fænomen, der kun opstår under helt særlige forhold. Isslag er langt farligere end almindelig islag, der opstår når vandoverfalder afkøles til under 0 grader.

For at isslag kan opstå, kræver det særlige vejrforhold, hvilket gør fænomenet noget sjældnere. Isslag opstår, når den dalende sne på vej ned rammer et varmere luftlag, der kortvarigt opvarmer og smelter sneen. Ved de rette betingelser vil den smeltede sne fryse til is sekunder efter at være landet på den kraftigt nedkølede jord og skabe et tyndt lag klar is, der er spejlglat.