Skred ved Bulbjerg: Kom ikke for tæt på

BULBJERG:Natten til fredag styrtede et større stykke af Bulbjerg i havet.

Det oplyser Naturstyrelsen, som fraråder alle at komme for tæt på klinten eller forsøge at gå rundt om Bulbjerg langs stranden. Det kan nemlig ikke udelukkes, at der vil ske nye skred.

Foto: Naturstyrelsen

Skredet skyldes formentligt de store mængder nedbør den seneste tid.

Bulbjerg Knude er et af få fuglefjeld i Danmark. Især riden yngler hvert år i stort tal på Bulbjerg. Skredet har taget flere reder med i havet. Dog er ungerne fløjet fra reden, og skredet har skabt plads til, at fuglene kan bygge nye reder til foråret, oplyser Naturstyrelsen.