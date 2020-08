Skuffende åbning

Viborg ff

hva Sydthy

1-0

fodbold, serie 2

VIBORG:Det nye holdsamarbejde mellem Hurup og Vestervig/Agger, kaldet HVA Sydthy, fik ikke den ønskede debut, da de lørdag tog hul på den nye sæson i serie 2.

På udebane blev det til et nederlag på 0-1 til Viborg FF efter en særdeles mangelfuld præstation. Specielt spillet før pausen haltede gevaldigt.

- Vi var helt væk, og intet fungerede for os. I første halvleg havde vi vel kun et skud på mål, siger træner for HVA Sydthy Elo Nyholm.

HVA Sydthy startede kampen uden løbevillighed og kreativitet. Efter 12 minutter kom thyboerne så bagud, da et indlæg fra Viborgs højre side strøg forbi Hurups forsvarsspillere, og havnede hos en Viborg-spiller, der sparkede bolden i mål. I resten af halvlegen havde det unge HVA Sydthy-hold store vanskeligheder med at dæmme op for de rutinerede viborgensere, der stod meget defensivt.

I anden halvleg blev gæsternes spil markant forbedret, og thyboerne skabte også flere store chancer. Blandt andet blev et af HVA Sydthys forsøg reddet på stregen af en forsvarsspiller fra Viborg. Med et kvarter tilbage af opgøret fik hjemmeholdet en stor chance for at lukke kampen, da Søren Bjerregaard begik et straffespark. Det trængte udehold fik dog en livline, da Viborgs forsøg fra pletten prellede af på stolpen. Trods en smule hjælp fra stolpen var HVA Sydthy ikke i stand til at udligne til 1-1, og derfor sluttede sæsonenens første kamp med et nederlag til thyboerne.

- Præstationen taget i betragtning havde vi nok heller fortjent point, men Viborg spillede klogt og havde noget rutine, som vi manglede, siger Elo Nyholm, der trods den vanskelig start håber på at spille med i toppen denne sæson.

- Jeg håber da på, at vi kan spille med i toppen, men vi er et ungt hold, og i dag så vi, at der ikke skal så meget til for at påvirke os negativt, siger han.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 (12).