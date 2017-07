Skuffet efter nej til erstatning efter dødsulykke

HANSTHOLM: Svend Aage Nielsens første tur med fiskeskibet "Katrine Alberte" blev hans sidste.

For fiskeren, der både havde arbejdet fra havnen i Rønne og Hanstholm, omkom i januar 2008 om bord på skibet som følge af en arbejdsulykke.

Efterfølgende afviste Arbejdsskadestyrelsen at udbetale erstatning efter arbejdsskadeloven til hans dengang 28-årige søn og enebarn, Jens Henrik Nielsen.

Sønnen fortæller til Fagbladet 3F, at han efter dødsulykken heller ikke fik udbetalt nogen forsikringssum efter sin 65-årige, ugifte far, der kort inden sin død var gået på folkepension.

- Jeg synes, det er forkert. Det giver mig en følelse af, at min fars liv intet var værd, siger Jens Henrik Nielsen.

Var ikke forsørger

Om afslaget på erstatning skrev Arbejdsskadestyrelsen i et brev til Jens Henrik Nielsen:

"Efter de oplysninger, vi har modtaget, har Svend Aage Nielsen ikke helt eller delvist forsørget andre. Under disse forhold er der ikke ret til erstatning efter denne lov".

"Vi har derfor ikke nærmere undersøgt, om dødsfaldet eventuelt skyldes den anmeldte arbejdsskade," tilføjede Arbejdsskadestyrelsen.

PensionDanmark oplyser til Fagbladet 3F, at Svend Aage Nielsen var kunde hos pensionsselskabet. Men at fiskeren 1. december 2007 havde fået opgjort sin livrente- og kapitalpension, og fået sine penge udbetalt som en sum i forbindelse med, at han gik på pension.

- Alt er, som det skal være, siger Ulrikke Ekelund, kommunikations- og pressechef hos PensionDanmark.

Meldt ud af a-kassen

Hos Fiskernes Forbund oplyser forretningsfører Erik Flyvholm, at Svend Aage Nielsen var blevet meldt ud af forbundet ved udgangen af december 2007.

Og at fiskeren automatisk var blevet meldt ud af a-kassen, da han fyldte 65 år, 22. december 2007.

- I Fiskernes Forbund kunne han have stået som seniormedlem. Det havde han valgt ikke at gøre. Der er ikke nogen forsikring hos os, der dækker, når man har meldt sig ud, siger Erik Flyvholm.