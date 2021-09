Skuffet over sølv: Jeg kan ikke bruge det til en skid

HILLERSLEV:Det blev til samlet sølv, da Mathias Rytter Kjeldsen fra Hillerslev i weekenden stillede op ved syvende og sidste afdeling af løbsserien om det danske mesterskab i pitbike.

Og det er en frustreret thybo, der gør status på sæsonen.

- Jeg har gjort alt, hvad jeg kan med de midler, jeg har. Jeg er ked af at have skuffet nogle, som havde regnet med, jeg vandt. Under anden afdeling i Børkop glemte vi transponderen og fik derfor point for en sidsteplads selv om jeg blev nummer to i det heat. Hvis vi ikke havde lavet den dumme fejl, så var det mig, der var blevet dansk mester med fire point til nummer to. Men det kan jeg jo ikke bruge til en skid, skriver Mathias Rytter Kjeldsen i en pressemeddelelse, hvor han også takker de mange, der har støttet ham gennem en lang sæson med op- og nedture.

Op til løbet i weekenden havde thyboen været syg hele ugen, så han var godt klar over, at det ventede et hårdt løb. I tidskvalifikationen satte han tredjehurtigste tid. I første heat fik han en skidt start, da han måtte kæmpe hårdt for at undvige et sammenstød. Det resulterede i, at maskinen gik i stå, så han røg ned allerbagerst i feltet. Men via fornem kørsel nåede han alligevel op som nummer to.

Også i andet heat var thyboen uheldig. Efter en god start var der blandt andet problemer med, at thyboen blev spærret inde bag en kører, der ellers var overhalet med en omgang. Igen blev det til en andenplads.