Slår alle rekorder: Nordjysk fiskeauktion er en vaskeægte sværvægter

HANSTHOLM:Hanstholm Fiskeauktion nåede før jul en omsætning på 800 millioner for 2022, og med endnu nogle auktionsdage inden årsskiftet, anser auktionsmester Jesper Kongsted det for realistisk, at årets samlede omsætning når op omkring 810 mio. kroner.

Dermed tangerer auktionen ikke bare sin hidtidige omsætningsrekord fra 2019 på 741 mio. kroner, den cementerer sin position som en førende europæisk markedsplads for omsætning af fisk. Jesper Kongsted vurderer, at der ved udgangen af året er omsat 32.000-33.000 tons fisk på auktionen. Næste år forventer auktionsmesteren at omsætte op mod 35.000 tons fisk.

- Det kræver volumen at være et interessant sted at handle, men vi skal også give opkøberne fisk i høj kvalitet suppleret med tilførsler af "produktions-fisk" - fisk til industriel forarbejdning. Det er vores styrke, og Hanstholm er kendt som stedet, hvor der sælges søpakket fisk af høj kvalitet til gode priser, siger Jesper Kongsted.

- Vi har generelt meget fisk på auktionen. Så et stort og alsidigt volumen kombineret med høje priser og daglige tilførsler er faktorer, der styrker vores position. Vi kan have dage med små tilførsler, men har aldrig dage uden fisk i hallen. Det er vigtigt. Vil vi være et europæisk fiskesupermarked, skal vi have varer på hylderne for at være interessante, siger Jesper Kongsted.

Auktionens mængder og varierede udbud sikres ikke mindst med landinger fra mange forskellige fartøjer. Foruden danske fartøjer tiltrækker auktionen også landinger fra blandt andre franske, norske, tyske og hollandske fartøjer.

- Det er vigtigt, at vi har et stort netværk af leverandører. Så har vi hele tiden mulighed for at trække landinger til, siger Jesper Kongsted, som ser fortrøstningsfuldt på mulighederne for at få opfyldt forventningen om at nå en samlet mængde fisk på 35.000 tons

- Kvoterne på en række vigtige arter som torsk, kuller og mørksej er opskrevet i 2023. Det er positivt, men vi ser også ind i et 2023, hvor vi må være realistiske og forudse efterdønninger efter et turbulent 2022, som kan påvirke købekraften blandt de sydeuropæiske forbrugere, siger Jesper Kongsted.

Midt i december mistede auktionen en mangeårig leverandør, da den britiske travler "Farnella" fra Hull landede fisk for sidste gang. Trawleren har på årsbasis landet omkring 2000 tons fisk til auktionen.

- Vi var mange, der græd en tåre, da "Farnella" stod ud af havnen for sidste gang. Den har brugt Hanstholm næsten som sin hjemhavn, men heldigvis er det lykkes os at få aftaler med andre fartøjer, som kan erstatte de fisk, som "Farnella" hidtil er kommet med, siger Jesper Kongsted.

Til januar kommer den første landing fra et norsk fartøj, som på årsbasis ventes at lande samlet 1500 tons fisk, og auktionen forhandler lige nu med et andet norsk fartøj.

- Vi har smøget ærmerne op til et godt stykke over albuerne, når vi er ude at lede efter fisk. I foråret 2022 var vi på landevejen i Norge - og det skal gerne give resultater nu, siger Jesper Kongsted som forventer, at de første tilførsler af fisk fra Ålesund kommer i foråret 2023.