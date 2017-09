Slagsbror fik peberspray

THISTED: To mænd var lørdag aften kommet i klammeri med hinanden på Nytorv i Thisted.

Det fik forbipasserende til at ringe 112.

- Vi fik alarmen klokken 19.16, og vi havde heldigvis en patrulje lige i nærheden. Så den blev sendt afsted for at stoppe slagsmålet. Da patruljen nåede frem, modsatte den ene af kombattanterne, sig anholdelsen, og så måtte kollegerne bruge peberspray for at dæmpe gemytterne, forklarer vagtchef Ole Vanghøj, Midt- og Vestjyllands Politi.

De to slagsbrødre blev - da de var faldet lidt til ro - præsenteret for sigtelser for overtrædelser af restaurationsloven. Jens