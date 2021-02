Slagsbror holdt politiet beskæftiget: 56-årig begik vold på stribe

MORS:Politiet har gentagne gange været kaldt ud på Mors i løbet af lørdag og søndag.

Det har været til flere adresser - både på Næssundvej, Østermøllevej og Ørndrupvej.

Alle steder var det den samme person, der har skabt balladen.

En 56-årig mand er nu sigtet for knivvold, for at overtræde våbenloven og for at true andre på livet. Strømpistol og slag på kæben er også en del af sigtelserne mod manden. Det er gået ud to mænd 42 og 55 år og en 51-årig kvinde.

Desuden blev en 68-årig mand slået i ansigtet af den 56-årige, som blev løsladt efter endt afhøring søndag aften.

Politiet rykkede i flere omgange ud til privatadresser på Ørndrupvej, Østermøllevej og Næssundvej på Mors. Alle de implicerede kendte hinanden.