Slagsmål og kanonslag på burgerrestaurant

THISTED:Om det var utilfredshed over maden eller utilfredshed over, at det var slut med serveringen, fortæller historien intet om.

Men i hvert fald udbrød der natten til lørdag uro på McDonalds i Thisted kort før lukketid.

- Der blev sprængt nogle kanonslag, og der var mange fulde folk og optræk til slagsmål inde på restauranten, inden de lukkede. De samledes så udenfor på parkeringspladsen, hvor de også kom op at toppes, oplyser vagtchef Anders Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Der blev sendt et par politipatruljer til stedet, som fik dæmpet gemytterne.

- Der var hverken hoved eller hale i det, ingen blev rigtigt forurettet, så vi fik spredt dem, og så dæmpede de sig. Ingen bliver sigtet for noget, konstaterer vagtchefen.