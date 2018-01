Slagteren & Kokken med i Hotel Thinggaard

DURUP/HURUP: Slagteren & Kokken i Durup bliver fremover en del af Hotel Thinggaard i Hurup. For Maj-Brit Christensen, ejer af Durup-firmaet, indtræder som køkkenchef i Hotel Thinggaard. Samtidig bliver hun medejer af hotellet, som Michael Thinggaard Madsen har drevet siden 2004.

Hotel Thinggaard har vokset sig stor. Derfor har Michael Thinggaard Madsen været på udkig efter en sparringspartner. Valget er faldet på Maj-Brit Christensen, som siden 2001 har drevet Slagteren & Kokken i Durup.

- Hotellet kræver efterhånden så meget, at jeg har svært ved at nå ud i alle hjørner, så det var oplagt at spørge min ven gennem mange år, om hun havde lyst til at blive en del af hotellet. Maj-Brit er rigtig stærk i køkkenet og har mulighed for at optimere driften der, samtidigt med at vi gerne vil gøre noget mere ved catering-delen, siger Michael Thinggaard Madsen.