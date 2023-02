Slet ikke så mystisk: Her er forklaringen på strandet rør

HELLIGSØ:Karen Thomsen undrede sig, da hun på en gåtur langs Nissum Bredning fik øje på et stort, rødt rør, der var skyllet op på stranden. Selv havde hun ikke et bud på, hvad det kunne være for en tingest. Men sagen blev hurtigt opklaret, da nordjyske.dk mandag bragte billedet.

Foruden hundredvis af morsomme og fantasifulde forslag i kommentarsporet på Facebook var der også læsere, der straks kunne komme med den rette forklaring: Røret er et af Søfartsstyrelsens sømærker, en såkaldt sideafmærkningsbøje, der markerer en sejlrende. Det røde sømærke har en grøn "makker", idet indsejlingen til en havn er markeret med røde sømærker til bagbord og grønne til styrbord.

En læser kunne i øvrigt oplyse, at nummeret på bøjen er et identifikationsnummer, der fortæller præcis, hvor den normalt burde stå. Hvis sømærker river sig løs, er det vigtigt, at Søfartsstyrelsen får besked, da afmærkningen har en vigtig funktion i forhold til sikkerheden for skibstrafikken.

Nordjyske har videregivet den information til Karen Thomsen, som oplyser, at hun har kontaktet Søfartsstyrelsen og viderebragt de relevante informationer.