Sløve Nors skuffede mod Nibe

Nibe HK

Nors BK

32-27

Håndbold, 3. division herrer

NIBE:Nors lagde sæsonen i 3. division godt ud ved at kæmpe et point hjem mod Hjallerup. I torsdagens kamp mod Nibe på udebane manglede så den gnist og vilje, der havde været hovedingredienserne mod Hjallerup. Efter en sløv præstation tabte Nors nemlig med 27-32 mod Nibe.

- Det var desværre en klassisk torsdagskamp, hvor vi så lidt trætte ud. Ingen leverede, og vi havde en kollektiv off-day, siger Nors-træner Anders Heshe.

Fra kampens start havde Nors svært ved at få tingene til at fungere. Særligt i defensiven havde thyboerne problemer med at få fat, og samtidig manglede der redninger fra målvogterne. Rent offensivt var Mikkel Sand et af få lyspunkter. I det meste af første halvleg hang Nors efter Nibe men trods de dårlige tendenser, så var stillingen til pause 13-13.

I anden halvleg fortsatte udeholdet med at hænge efter, og i anden halvleg var nibenitterne i teten. Midt i anden halvleg valgte Nors så at gå mere offensivt til værks i defensiven, og det gav pote. Nibes føring blev indskrænket, men bedst som Nors fik skabt kontakt, begyndte thyboerne at brænde og smide bolde væk. Den manglende kvalitet i slutfasen gjorde, at Nors altså tabte med 27-32.

- Vi fik aldrig rigtig ro på vores spil, og folk virkede lidt pumpede for kræfter. Nibe var ikke så skræmmende, men der var for mange af vores spillere, der ikke ramte niveauet, siger Anders Heshe, der håber på, at hans spillere vil levere bedre i kampene fremover.

- Vi må håbe, at den her præstation var en enlig svale, siger han.

Pausestilling: 13-13

Mål: Mikkel Sand 7, Lars Nielsen 6, Thomas Schmidt 4, Laurits Enggård 3, Mathias Hangaard 2, Morten Stefansen 2, Dres Johansen 1, Kasper Jonasen 1 og Rene Riis 1.