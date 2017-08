Slog hovedet ved arbejdsulykke

SNEDSTED: En 28-årig mand fra Hundborg slap tilsyneladende heldigt fra en faldulykke onsdag eftermiddag på en gård på Snedstedvej ved Snedsted.

Den 28-årige, der er søn af gårdejeren, faldt ned fra en to en halv meter høj mur, da han var i færd med at hjælpe sin far med et plastdække til en ensilagebeholder. Han slog hovedet i faldet, og blev indlagt på sygehuset til observation for hjernerystelse. Men efter det oplyste er han ikke kommet alvorligt til skade, fortæller Jørgen Jensen, leder af patruljetjenesten ved lokalpolitiet i Thisted.

Arbejdstilsynet er underrettet om arbejdsulykken.