Slut med egne skraldespand: 20-25 affaldsstationer på vej i Thisted midtby

THISTED:"Jeg går ud med affaldet".

For borgerne i omkring 1500 hustande det centrale Thisted får det udtryk snart en ny betydning.

Som alle andre i kommunen bliver de nu bedt om at sortere deres affald i syv kategorier. Men i midtbyen skal man herefter ud på en mindre tur med affaldsposerne for at komme af med dem på en affaldsstation med nedgravede containere.

Disse såkaldste fællesløsninger bliver i den kommende til etableret rundt omkring i midtbyen. Den første er ved at være klar på Larsens Plads ved siden af Munkens Bageri i Vestergade, og to mere er under anlæg på Frederikstorv.

I alt 20-25 stationer

Indtil nu har Affald Thy udpeget 18 lokaliteter i det centrale Thisted, hvor der vil blive gravet enten tre eller seks containere ned. Men der bliver brug for i alt 20-25 stationer, således at ingen skal gå mere end 100 med affaldet.

I den ældste del af Thisted er det mange steder småt med plads mellem husene og i baggårde. Det var baggrunden for, at midtbyen blev undtaget, da Thisted Kommune for nogle år siden indførte den første affaldssortering.

På Frederikstorv etableres to affaldsstationer, hver med seks beholdere. Foto: Bo Lehm

Nu, hvor sorteringen pr. 1. november er udvidet fra to til seks kategorier - plus en kasse til elektronik og farligt affald - har kommunen valgt at introducere fællesløsningen i midtbyen.

Alligevel har hver af husstand her i efteråret fået tre styk af de sorte beholdere, med to rum i hver, der også er leveret til alle andre i kommunen. Men det er kun en midlertidig løsning, indtil affaldsstationerne er på plads, understreger Flemming Christensen, sektionsleder for affald og ejendomme i Thisted Kommune.

Affaldsstationer i Thisted midtby Foreløbig er placeringen af 18 affaldsstationer i Thisted midtby planlagt. Der er tale om ni store med seks beholdere, og ni små med tre (todelte) beholdere. Store stationer: Pladsen ved Nørregade 48 /Kastet P-pladsen ved Allestræde /Nørregade 10A Hammanns Plads Nytorv Frederikstorv (øverst) Frederikstorv (nederst) Skovgade ved ved nr. 20B (transformerstation) Vestertorv Kastet Små stationer: Dragsbækvej ved nr. 1 Dragsbækvej ved nr. 21 Kongensgade ved nr. 21 Skolegade ved nr. 20 Larsens Plads Lilletorv Kirkegårdsvej P-pladsen ved Thisted Bryghus Grydetorv Affald Thy VIS MERE

- Det trækker lidt ud med at få etableret stationerne, fordi der er udfordringer med at få leveret beholderne til dem, fortæller han.

Samtidig er det også en udfordring at finde de præcise placeringer:

- Det er et spørgsmål om, hvad vi risikerer at møde i jorden, når vi graver ned. Og det skal være steder, hvor man kan køre hen med en kranbil, siger Flemming Christensen.

Han forventer dog, at op mod halvdelen af affaldsstationerne kan være på plads inden jul, mens resten så følger i begyndelsen af det nye år. Men herefter kan der godt komme justeringer, efterhånden som Team Affald bliver klogere på, hvor meget de enkelte stationer faktisk bliver brugt, og hvordan systemet i øvrigt fungerer.

Kommende affaædsstation på Frederikstorv, tæt på SuperBrugsen. Foto: Bo Lehm

Afstanden på højst 100 meter fra borgerens hoveddør til en affaldsstation er ifølge Flemming Christensen formuleret som et krav i loven. Han tør ikke sige, om der er mulighed for at dispensere, hvis nogle husstande får lidt længere at gå.

- Men vores mål er, at ingen får mere end 100 meter til nærmeste affaldsstation, siger han.

God forståelse

Kommunen informerede i juni de berørte borgere direkte, ligesom der blev annonceret om løsningen. Og før sommerferien blev der holdt borgermøde med workshop, hvor man kunne komme med forslag til placering af affaldsstationerne.

- Der var en god dialog og forståelse for projektet, og jeg har ikke hørt om nogen, der har været utilftredse, siger Flemming Christensen.

Også i etagebyggerier i kommunen er der fællessløsninger med nedgravede containere på vej. Alle husstande får dog en rød boks til elektronik og farligt affald.