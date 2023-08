Slut med slankekure: Her går man en helt anden vej

Thisted Kommune har droppet at tilbyde borgere hjælp til vægttab. På kurset "Ligevægt" handler det i stedet om at have det godt med sig selv og sin krop, for eksempel ved at tage ud i naturen. Her er det Louise Klopcke, sundhedsmedarbejder Eva-Maria Schirmer og Kristina Wulff Frederiksen. Foto: Bo Lehm