Smadremanden hærgede i afsindigt raid: Nu skal han i retten

THY-MORS:Det er ikke småting, en 43-årig mand fra Randers i dag står anklaget for i Retten i Holstebro. Anklageskriftet mod ham rummer 27 punkter med tiltaler for lovovertrædelser, som han skulle have gjort sig skyldig i under et voldsomt hærgende raid gennem Thy, Mors og Salling sidste år i marts.

Anklageren går ikke efter en fængselsstraf, men derimod en tidsubestemt behandlingsdom efter straffelovens § 68, stk. 1 og 2. Den vil i givet fald betyde, at manden dømmes til behandling på en psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, der får mulighed for sammen med overlægen at beslutte genindlæggelse.

Anklageren nedlægger desuden påstand om konfiskation af 18,97 gram amfetamin, en dolk, en springkniv, en sabel, en krumkniv, en foldekniv og en kniv udformet som en ske. Hertil påstand om ubetinget frakendelse af retten til at køre bil.

Ildspåsættelse i Jysk

Manden blev anholdt af politiet sent på aftenen mandag 21. marts 2022 ved forretningen Jysk på Aabro Fald i Nykøbing. Her havde han ifølge politiet knust en rude og påsat ild i et baglokale. Han var kommet kørende til i en splinterny Ford Puma, som han angiveligt rambukkede ud gennem hoveddøren til Ford Nykøbings daværende forretning på Vesterbro 12. Her var han ifølge anklageskriftet kommet ind ved at smadre en Toyota gennem udstillingsruden. Denne bil havde han tidligere på aftenen skaffet sig adgang til ved at true bilens ejer til at give ham nøglerne på parkeringspladsen ved McDonald's i Thisted.

Salgschef Mikael Houe, Ford Kristian Odgaard i Nykøbing, konstaterer, at den nye Ford Puma ikke længere er leveringsklar efter det uønskede besøg af en mand fra Randers. Arkivfoto: Bo Lehm

Politiet havde tidligt på aftenen haft fat i randrusianeren, da han tilsyneladende psykisk ustabil forsøgte at blive indlagt på sygehuset i Thisted. Her konfiskerede betjentene to knive plus amfetaminen fra mandens taske. Men manden må have haft adgang til endnu en kniv, som han senere brugte sammen med et kosteskaft på Hjul Torv i et forsøg på at aftvinge en mandlig bilist sine bilnøgler. Det nægtede manden, og da den tiltalte forsøgte det samme overfor en kvinde, og ovenikøbet ville trække hende ud af sin bil, lykkedes det hende at starte og køre væk. Men manden havde, som nævnt, mere held med samme lovovertrædelse ved McDonald's, hvor en kvinde blev tvunget til at udlevere sine nøgler og sin Toyota.

Denne bil brugte manden til at fragte sig selv til Mors, dog først efter at have kørt den forkerte vej rundt i rundkørslen ved havnen og Thisted Kystvej. Herefter kørte han over Vilsundbroen til Kjeldgårdsvej, hvor han påkørte en lastbil under en overhaling uden bagefter at standse op. Noget lignende skete, da han påkørte en personbil på Gasværksvej i Nykøbing.

Blev slynget ud på broen

Ifølge anklageskriftet var mandens road trip startet torsdag 17. marts om aftenen på Sallingsundbroen. Her stjal den 43-årige en bil, men en mand - det fremgår ikke, om det var bilens ejer - forsøgte at hindre tyveriet ved at række arm og en del af overkroppen ind gennem bildøren. Men tyven havde hensynsløst gasset op, så den pågældende blev kastet ud af bilen og væltede om. Her lyder tiltalen, ud over brugstyveri, på forsætlig farevoldelse.

Den 43-årige kørte fra broen og ned gennem Salling til en adresse på Agertoften i Lem. Her er han tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved at have slået husets beboer i hovedet med et kødben og efterfølgende have taget halsgreb på den pågældende. Manden tiltales også for hærværk ved at have knust en rude på ejendommen til en værdi af knap 19.000 kr.

Hertil kommer flere tiltaler for færdselsforseelser, blandt andet for i to tilfælde at køre med voldsomt overskredet fart gennem kryds på Rute 26. Der rejses krav om, at manden skal betale erstatning for sine ødelæggelser, men skaderne hos Ford og Jysk var endnu ikke gjort op i anklageskriftet.

Ved grundlovsforhøret i Holstebro 22. marts sidste år nægtede manden at udtale sig, og det, han sagde, var ikke korrekt. Den 43-årige opgav navn og cpr-nummer på en anden mand fra Randers, og det har ført til tiltale for med forsæt at medvirke til, at en uskyldig kunne være blevet sigtet, dømt eller retsforfulgt i sagen.