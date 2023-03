Smadremanden om sit vilde raid: Jeg var psykotisk

THY-MORS:For de fleste anklagepunkters vedkommende var der tale om rene tilståelsessager, da en 43-årig mand, som Nordjyske har døbt "Smadremanden", onsdag ved domsmandsretten i Holstebro blev mødt med intet mindre end 27 tiltaler efter et veritabelt raid af forbrydelser i Thy, på Mors og i Salling fra 17. til 21. marts sidste år.

Som omtalt i Nordjyske før retssagen kom sagen mod den 43-årige godt rundt i straffeloven med forseelser af nærmest enhver tænkelig karakter.

Hele onsdagens retsmøde gik med vidneforklaringer og afhøring af tiltalte, og sagen fortsætter med procedurer og domsafsigelse torsdag.

Den 43-årige nægtede sig skyldig i visse anklagepunkter. Blandt andet mente han ikke, at en bilejer var i fare på Sallingsundbroen, da det hele begyndte med, at han "så syner" i sit daværende hjem i Glyngøre 17. marts.

- Der stod fire mand inde i min have. De råbte til mig, at de ville slå mig og min bror ihjel. Jeg var psykotisk og fulgte mig forfulgt. Så løb jeg op til broen, sagde den 43-årige i retten.

Manden forklarede, at det var begyndt at gå galt for ham under corona-nedlukningen, hvor han havde mistet sit arbejde og følte sig isoleret og ensom. Det førte ham ud i et voldsomt misbrug af amfetamin, som forstærkede hans følelse af at være forfulgt og efterstræbt på livet. Derfor løb han altså op på Sallingsundbroen, hvor han 17. marts klokken 21 stoppede en personbil, der var på vej over broen fra Mors-siden.

- En sød fyr steg ud af bilen. Der var flere andre, som også stoppede og sagde ting til mig. Så tog jeg hans bil og kørte, forklarede den 43-årige i retten.

- Prøvede bilisten at stoppe dig, spurgte anklager Jesper Klyve.

- Det husker jeg ikke, men jeg følte ikke, han var i fare, svarede den 43-årige.

Bilisten, en ung mand, var mødt som vidne, og han forklarede, at han ville hjælpe den 43-årige, der tydeligvis var i problemer. Derfor steg han ud af sin bil.

- Det første han siger til mig er, at han ikke havde lyst til at leve. Jeg forsøgte at berolige ham og ville have ham ind i min bil. Jeg henvendte mig til bilisten bag mig, som pludselig dyttede. Jeg vendte mig om og så, at manden var på vej ind på førersædet i min bil. Så løb jeg tilbage for at stoppe ham, sagde vidnet.

Både bilejeren og bilisten bagved vidnede i retten om, at den 43-årige begyndte at køre, mens ejeren hang ind over førersædet fra døren i passagersædet. Dermed undsagde de den tiltaltes forklaring om, at bilejeren ikke var i fare.

Opdateres