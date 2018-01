Smed sten efter bil

SJØRRING: Nytårsmorgen klokken 04.37 fik en bilist på vej ad Vorupørvej ødelagt forruden, da en mand smed en sten på ruden.

Bilisten standsede straks, men gerningsmanden stak af over markerne efter han havde smidt endnu en sten efter bilen.

Det lykkedes dog hurtigt for politiet at få hold på stenkasteren, og det viste sig at være en godt beruset 30-årig mand fra området, som nu står til flere sigtelser.

- Vi skal have nogle yderligere afhøringer af ham, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.