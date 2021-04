Smitten falder fortsat på Mors og i Thy

THY-MORS:Efter at kurven for antal coronasmittede på Mors i sidste uge bevægede sig brat opad, er det siden heldigvis gået den modsatte vej. Og den tendens fortsatte mandag, omend nedturen ikke er ligeså stejl.

15 smittede er der registreret i Morsø Kommune de seneste syv dage - to færre end dagen før. Dermed er incidenstallet (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) det seneste døgn faldet fra 84,1 til 74,2.

Onsdag og torsdag i sidste uge var dette tal oppe på 118,7, hvilket placerede Morsø som den kommune med relativt flest smittede i hele det vestlige Danmark. Men smitteudbruddet var ifølge Morsø Kommune spredt ud over kommunen, uden at der kunne påvises smittekæder i f. eks. skoler eller institutioner.

Også i Thy er smitten langsomt for nedadgående. 17 tilfælde var der mandag registreret for de seneste syv dage - én færre end søndag. Det giver et fald i incidenstallet fra 41,5 til 39,2.