Smittet medarbejder i Thisted Kommune

THISTED:- Ja, jeg kan bekræfte, at en medarbejder på social- og sundhedsområdet i Thisted Kommune er smittet med Covid-19. Den pågældende har ikke haft borgerkontakt i sit arbejde.

Sådan siger Tue von Påhlman, social- og sundhedsdirektør i Thisted Kommune. Han tilføjer, at det så vidt han ved er første eksempel på, at en ansat i kommunen er testet positiv med corona-virus.

- Jeg blev gjort opmærksom på tilfældet søndag eftermiddag. Den pågældende medarbejder har siden konstateringen været sendt hjem i isolation, og vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få præciseret, hvordan vi bør forholde os, siger Tue von Påhlman.

Alle kolleger lod sig teste

Eftersom medarbejderen ikke har haft kontakt til borgere, har offensive foranstaltninger ikke været påkrævet, men kommunen har valgt at gå et skridt videre end de anvisninger, man har fået, oplyser direktøren.

- Ud fra et forsigtighedsprincip har vi opfordret de kolleger, der er på det indmødested, hvor den smittede har arbejdet, til at blive testet. Det er frivilligt, om man vil følge opfordringen, men mig bekendt har samtlige medarbejdere fra det indmødested valgt at blive testet. Onsdag formiddag havde vi fået svar på 15 ud af 55 tests, og de har alle været negative. Og de 15 er de kolleger, som har haft den tætteste fysiske kontakt med den smittede, og de har altså ikke fået konstateret Covid-19, siger Tue von Påhlman.

Ikke nære kontakter

Han tilføjer, at arbejdsforholdene på stedet ikke er af den karakter, sundhedsmyndighederne definerer som nære kontakter.

- Situationerne er ikke sådan, at man i længere tid arbejder tæt op ad kolleger. Så ud over opfordringen til at lade sig teste, fortsætter arbejdet som hidtil. Hvis der konstateres yderligere positive tilfælde blandt de resterende testresultater, vil de pågældende naturligvis også blive sendt i isolation, siger Tue von Påhlman.

Er der sporing af, hvor den hjemsendte medarbejder kan have fået smitten - privat eller på jobbet?

- Jeg er ikke bekendt med, at man har oplysninger om det. Men det er en strategi fra myndighedernes side i bestræbelserne på at få stoppet smittespredninger. Men som sagt: Når borgere ikke har været udsat, arbejder vi videre som på andre danske arbejdspladser, hvor der været smittetilfælde, siger social- og sundhedsdirektøren.