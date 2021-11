Smittetal stiger og stiger: Mange skoleelever er ramt

THY-MORS:Antallet af borgere, der er smittet med corona, fortsætter med at stige med raketfart i både Thisted og Morsø kommuner. De nyeste tal fra Statens Serum Institut, som blev offentliggjort onsdag eftermiddag, viser, at Morsø Kommune nu ligger på en femteplads blandt de værst ramte kommuner i landet.

Med 153 smittetilfælde over en syvdages periode har kommunen en incidens på 762,6 pr. 100.000 indbyggere. Det er en stigning fra dagen før, hvor de tilsvarende tal var henholdsvis 134 smittede og en incidens på 667,9.

Heller ikke i Thisted Kommune har man fået bugt med smitten. Her er tallene steget fra 272 smittetilfælde over en syvdages periode tirsdag til 300 onsdag. Det svarer til incidenstal på henholdsvis 631,2 tirsdag, stigende til 696,2 onsdag.

Skoler hårdt ramt

Thisted Kommune offentliggjorde tirsdag eftermiddag smittetal for de enkelte sogne, og her ligger Sennels og Tømmerby helt i top med henholdsvis 35 og 20 smittede over de seneste syv dage.

Det har i høj grad kunnet mærkes på de to landsbyers skoler, hvor mange elever har været smittet. Thisted Kommmunes skolechef Per Overgaard siger:

- I sidste uge havde vi rigtig mange både ude på Hannæsskolens afdeling i Frøstrup og på Sennels Skole.

Alt i alt blev der i sidste uge konstateret 66 smittetilfælde på skoler i Thisted Kommune, fordelt over de fleste af skolerne, oplyser skolechefen. Mandag fik forvaltningen melding om 22 nye smittetilfælde, og tirsdag var tallet 19.

- I dag, onsdag, ser det heldigvis ud til, at tallet er faldende, siger Per Overgaard. Ved 14-tiden havde han fået oplysninger om to nye smittetilfælde på Koldby Skole, to på Rolighedsskolen og tre på Snedsted Skole.

I Morsø Kommune har coronasmitten for alvor bredt sig på skolerne i løbet af den seneste uge. Siden torsdag 11. november, hvor der blev meldt om 16 tilfælde fordelt på seks skoler, er det samlede tal nu steget til i alt 82 tilfælde blandt elever og personale på skoler og dagtilbud, heraf syv nye indrapporteret onsdag.

M. C. Holms Skole er suverænt hårdest ramt med hele 40 smittetilfælde i løbet af den seneste uge, heraf tre nye onsdag. På Sydmors Skole er der 18 smittefælde.