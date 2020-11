Smittetrykket falder: Nu kan du besøge familie på plejehjem og plejecentre igen

THISTED KOMMUNE: I flere uger har det som udgangspunkt ikke været muligt at besøge familiemedlemmer på plejecentre og plejehjem i Thisted Kommune på grund af risiko for coronasmitte.

Men nu er der godt nyt til alle de thyboer, der har været adskilt fra deres kære. Det skriver Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

Onsdag 25. november har Styrelsen for Patientsikkerhed meddelt Thisted Kommune, at man nu ikke længere vurderer, at det er nødvendigt at forbyde besøg på plejecentre og plejehjem i kommunen.

Det betyder, at der nu igen er adgang for besøgende på plejecentre og plejehjem i Thy, så længe det kan ske på en forsvarlig måde, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ida Pedersen, der er formand for Social og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune, er glad for, at de ældre borgere i kommunen nu igen kan få besøg af familie og venner.

- Jeg er sikker på, der er rigtig mange ældre, der glæder sig rigtig meget til igen at kunne få besøg. Besøgsforbuddet var til for at beskytte dem mod smitte, men det har absolut ikke været en rar tid for hverken dem eller deres pårørende. Det ved vi godt, og vi er meget glade og lettede over, at det nu er slut, siger Ida Pedersen.

Besøgsforbuddet blev indført, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at det var nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af coronavirus.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed vælger man at fjerne besøgsforbuddet, fordi smittetrykket i Thisted Kommune er faldet til 25 smittede pr. 100.000 borgere de seneste syv dage.

Samtidig bliver der lagt vægt på, at der ikke længere er smittede minkfarme i kommunen.

Det vil dog fortsat være nødvendigt at følge de retningslinjer, som gælder i andre dele af samfundet. Det vil sige holde afstand, spritte hænder og ikke tage på besøg, hvis man oplever at have symptomer på corona.