SMK Thy til 33 millioner kroner

DOVERODDE: Det vil koste omkring 33 mio. kr. at bygge Doverodde Købmandsgård om, så stedet kan blive ramme om den planlagte filial af Statens Museum for Kunst (SMK).

Det er i hvert fald vurderingen i en foreløbig projektbeskrivelse.

Størstedelen af investeringen skal efter planen finansieres via fondsmidler. Men Thisted Kommune står til at skulle skyde fem millioner kroner i projektet.

SMK-filialen - den første uden for København - vil kræve en gennemgribende ombygning af købmandsgårdens pakhus, hvor to af de nuværende tre etager skal slås sammen til én. Det bliver her - på første sal - at der indrettes udstillingsrum til visning af værker fra SMK’s samling. Desuden skal der - ifølge skitseprojektet - opføres en "velkomstbygning" i tilknytning til den fløj af købmandsgården. Administrationen for både SMK Thy og for Nordvest Safari bliver til gengæld flyttet til den i dag uudnyttede førstesal over restaurantbygningen.

Lederen af Doverodde Købmandsgård, Michael Ruby, glæder sig over, at projektet ikke kun omfatter selve pakhuset:

- Der har været en fantastisk god udvikling, og vi har i høj grad fået tilgodeset vores ønsker, siger han.

Men den kommunale bevilling på fem millioner kroner kan betyde, at Museum Thy må vente et par år med at investere i nye magasiner. En bevilling på fem mio. kr., som hidtil har figureret på kommunens investeringsoversigt, står nemlig nu til at blive udskudt til 2020.

- Men det er jo en politisk beslutning om man vil bruge penge på at bevare den lokale kulturarv, eller investere i Doverodde, siger museumsleder Jytte Nielsen.

Hun forventer i øvrigt en positiv afsmitning en positiv afsmitning i forhold til Museum Thy, når SMK Thy åbner - efter planen i foråret 2019.