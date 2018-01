Smugpremiere på ny musikskole-sal

THISTED: Håndværkerne arbejder stadig i nybyggeriet, og tidligst efter vinterferien vil musikskolens elever kunne rykke ind.

Men allerede om et par uger, onsdag 31. januar, bliver der mulighed for et smugkig ind i Thisteds nye musikskole på Tingstrupvej - og for en "smuglytning" til akustikken i koncertsalen.

Det sker når Operaakademiet på Det Kgl. Teater giver koncert, arrangeret af kulturforeningen Tysted i samarbejde med Thisted Kommunes Kulturrummet.

De optrædende er afgangselever fra Det Kgl. Teaters uddannelse af operasangere, der vil byde på populære operaarier af komponister fra Mozart til Puccini. Programmet præsenteres af forstanderen for Operaakademiet, Anne Margrethe Dahl, der selv er operasanger.

Inden koncerten flyttes musikskolens flygel ind i den nye sal, der i hvert fald indtil videre har fået navnet Kulturumsalen. Men flyglet kommer til at stå på en midlertidig scene, ligesom de 150 stole, som salen skal møbleres med, heller ikke når at blive leveret inden 31. januar. Lederen af Kulturrummet, Thomas Antunes.

- Så vi lejer stole til koncerten, fortæller Thomas Antunes.

Han vil inden koncerten sørge for en rundvisning i den nye musikskole.