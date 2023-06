Snævert flertal på plads: Disse to skoler bliver lukket i aften

Opdateret 27-6 kl. 14.12 med en præcisering af, at det konservative forslag om at flytte overbygningsleverne fra skolen i Vesløs til Østerild Skole også vil medføre en lukning af Hannæs-Østerild Skoles Vesløs-afdeling, idet den kun rummer overbygningselever på 7.-9. årgang

THISTED:Vestervig Skole skal lukke, og eleverne flyttes til skolen i Hurup, og i den anden ende af kommunen lukker Hannæs-Østerild Skoles afdeling i Vesløs. Eleverne herfra skal fremover gå på skolen i Østerild.

Det er to helt centrale punkter i den aftale om ny skolestruktur i Thisted Kommune, som der inden aftenens møde i Thisted Kommunalbestyrelse tegner sig et flertal for. Aftalen støttes af i alt 14 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer. Det er Dansk Folkeparti og Alternativet med hver et mandat, Venstre med syv mandater samt fem ud af de ni medlemmer af den socialdemokratiske gruppe. De fire øvrige forventes at undlade at stemme. Dermed er der flertal for en mindre løsning end det oprindelige udspil om lukning af fem skoler.

Dermed skal kommunalbestyrelsen på aftenens møde tage stilling til to forslag til ny skolestruktur. Det andet er et forslag fra den konservative gruppe, hvis væsentligste punkt er, at undlade skolelukninger på nuværende tidspunkt. Dog vil de konservative flytte Hannæs-Østerild Skoles overbygning fra Vesløs Skole til skolen i Østerild. Vesløs Skole har kun overbygningselever fra 7. til 9. årgang, så også efter det forslag lukker skolen i Vesløs.

Nordjyske liveblogger fra kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften fra klokken 19.

Vesløs Skole er en af tre afdelinger på Hannæs-Østerild Skole. Den skal lukke og eleverne skal flyttes til skolen i Østerold, fremgår det af den aftale om ny skolestruktur, som der tegner sig et flertal bag, Arkivfoto: Bo Lehm

Jens Kr. Yde, formand for den konservative gruppe, konstaterer før aftenens møde, at det konservative forslag er udarbejdet i respekt for de svar, der er kommet efter høringen om ny skolestruktur i Thisted Kommune.

- Jeg forventer ikke, at der findes et flertal for vores forslag, men det tilkendegiver, at vi ikke vil lukke skoler, men på grundlag af mange konstruktive høringssvar vil se på andre løsninger. Det skylder vi både lokalsamfundene og skolerne, siger Jens Kr. Yde.

Mindst 75 elever

Det forslag, som der tegner sig et flertal for, blev præsenteret af borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) og Ulla Vestergaard, socialdemokratisk gruppeformand, tirsdag kort før middag. Begge er opmærksomme på, at der inden aftenens møde i kommunalbestyrelse, kun er sikkerhed for14 stemmer for forslaget - altså præcist det antal, der er nødvendigt for at samle et flertal.

Ud over lukningen af skolen i Vestervig samt af Hannæs-Østerild skoles afdeling i Vesløs er forligskredsen bag forslaget enige om at holde skarpt øje med de kommende års udvikling i elevtallet på skolerne.

"Når en skole eller en geografisk afdeling af en skole er mindre end 100 elever indledes der en dialog med Børne- og Familieudvalget om den fremtidige udvikling af skolen/afdelingen med henblik på at sikre en størrelse på mindst 100 elever", fremgår det af aftaleteksten, som også definerer den fremtidige minimumsstørrelse for en skole eller skoleafdeling.

"En skole eller en geografisk afdeling skal have mindst 75 elever i to sammenhængende år gældende fra skoleåret 2025/26. Har en skole eller en geografisk afdeling mindre end 75 elever, indledes der en proces for skolens/afdelingens afvikling som kommunal folkeskole", står der i aftalen.

Fastholde elevtal

Niels Jørgen Pedersen og Ulla Vestergaard forklarer, at 75 elever er sat som grænsen for det, der anses som en bæredygtig skolestørrelse.

- Der er sendt et signal om en stopklods. 75 er den nedre grænse, men for at undgå, at en skole kommer under den grænse, lægges der i teksten op til dialog med skole og lokalsamfund allerede fra det tidspunkt, hvor elevtallet nærmer sig 100. Så er der tid til at tage initiativer til at vende udviklingen, siger Ulla Vestergaard.

- Og dialogen med skole og lokalsamfund skal afklare, hvilke muligheder der er for at fastholde et tilstrækkeligt elevtal på skolen eller skoleafdelingen. Er det ikke muligt, og kommer elevtallet under 75 elever, fremgår det klart, hvad næste skridt er. Så indledes der en afviklingsproces, siger Niels Jørgen Pedersen.

Aftaleteksten oplister yderligere en række principper, som der skal arbejdes med fremadrettet. Det er en ny tildelingsmodel for kommunens skoler, en reduktion af den nuværende bygningsmasse som følge af den nye skolestruktur og kompensation til de haller, som lider tab på grund af faldende benyttelse som konsekvens af strukturændringer. Desuden anbefales, at unødig lang køretid i forhold til fremtidige strukturændringer minimeres.

Herudover understreges det i aftalen, at der i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger for 2024 skal ses på "yderligere økonomi til børne- og familieområdet og herunder skoleområdet" ligesom der skal øget fokus på samarbejdet mellem dagtilbud og skoler samt at de svar, der er kommet under høringen om ny skolestruktur, skal gennemgås for at se, om de rummer ideer eller tiltag til forbedring af skoleområdet.

Konservative alternativer

Hovedelementerne i det konservative forslag til ny skolestruktur er ud over afvisningen af skolelukninger at skolerne i Bedsted og Vestervig ændres til afdelingsskoler under Hurup Skole. Skolen i Koldby ændres til afdelingsskole under Snedsted.

Kommunalbestyrelsen skal fremadrettet træffer beslutning om afdelingsskolernes fremtid. Desuden skal bygningsmassen i Koldby, Bedsted og Vestervig gennemgås nøje med henblik på driftsbesparelser eksempelvis i form af salg, udlejning eller nedrivning. Det samme skal ske med skolebygningerne i Hanstholm.

Herudover vil de konservative flytte overbygningen fra Vesløs til Østerild, mens kompetencecentret i Koldby flyttes og reduceres til en tredjedel.