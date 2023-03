Snart danser køerne over hele landet: Thybo svinger taktstokken

THY:Søndag 16. april kan man igen se de økologiske malkekøer blive lukket ud på græs, når Økologisk Landsforening arrangerer Økodag på 46 gårde landet over. I spidsen for hele planlægningen står en thybo, nemlig Malene Jensen, der er projektleder i foreningen.

Det er i år tredje gang, hun har opgaven med at planlægge det kæmpestore arrangement, som Økologisk Landsforening betegner som Danmarks største forbrugerevent. Sidste år deltog 142.000 børn og voksne, som fik oplevelsen af at se de forventningsfulde køer springe ud på markerne efter en vinter i stalden.

Malene Jensen stammer fra Agger, hvor hendes forældre stadig bor. Nu bor hun i nærheden af Aarhus, hvor Økologisk Landsforening har sit hovedkontor. Hun er 42 år og uddannet cand.ling.merc. i kommunikation og fransk.

- Det er den kommunikationsmæssige del af min uddannelse, jeg bruger i det her, siger hun.

Hun har været ansat i Økologisk Landsforening siden 2011 og har haft mange forskellige opgaver med fokus på afsætning og formidling af økologi. Da muligheden for at blive projektleder på Økodagen opstod, bød hun ind på at få opgaven.

- Det kunne heldigvis lade sig gøre. Det er dejligt at være med til at skabe sådan et event, der kan rumme så mange danskere, der kommer ud og ser økologien, siger Malene Jensen og fortsætter:

- Landmændene er meget stolte af deres produktion og vil gerne vise den frem, og at man er med til at give mulighed for det, synes jeg er meget givende. I bund og grund synes jeg bare, det er fedt at være med til at skabe sådan et arrangement, hvor der altid er så positiv en stemning.

Hun overtog opgaven midt under corona, hvor køerne både i 2020 og 2021 blev lukket ud på græs uden publikum på.

- Man kan ikke sige, at det var aflyst, for køerne skulle ud, uanset om der var corona eller ej. Vi gjorde det, at vi lavede livestreaming på nettet, så man kunne sidde hjemme og følge det, fortæller hun.

Sidste år, som var første år med publikum igen efter coronanedlukningen, indførte foreningen et billetsystem, så man skulle booke billet over nettet på forhånd.

- Det var en stor succes. På den måde har landmændene en indikation på, hvor mange der kommer, og folk kunne booke til en anden gård, når de kunne se, at der var udsolgt, siger projektlederen.

Sådan fungerer det igen i år. Det er meget forskelligt, hvor mange gæster hver enkelt gård vurderer, at de kan tage imod. Det spænder lige fra 500 op til 8000. I Thy kan man besøge gården Øster Skaarup sydvest for Nors. Der er åbent for 2000 gæster på dagen.

Gården ligger på Lerhøjvej 4, og her bor Mathias og Kathrine Kristensen med deres to børn. Bedriften tæller 200 sortbrogede køer.

- Det er fedt, at det er unge mennesker, der har lyst til at vise deres gård frem, synes Malene Jensen.

Selv skal hun selvfølgelig også ud 16. april og se køerne danse, som man ofte siger om kreaturernes forårskåde spring på markerne. Måske et sted på Sjælland, hvor fødevareministeren har meldt sin ankomst.