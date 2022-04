Snart er det slut: Sparekassen Thy lukker de sidste kasser

THY: - Vi har et stort fokus på, at vores kunder skal føle sig velkomne, og at vi tager os godt af dem. Det ændrer vi ikke på, selv om vi fra fredag 10. juni 2022 ikke længere har kontanter i vores kasser.

Det siger Sparekassen Thys direktør Ole Beith i en pressemeddelelse.

- Kundernes behov for kontanter falder nærmest dag for dag. Det skyldes selvfølgelig, at en stor del af betalingerne i Danmark foretages med de mange forskellige digitale løsninger. Vi er dog meget bevidste om, at nogle kundegrupper stadig er glade for kontanter, og derfor fastholder vi også vores hæveautomater i afdelingerne, der kan benyttes 24 timer i døgnet hele året rundt, siger Ole Beith.

Direktøren understreger, at Sparekassen er fuldt tilgængelig i alle filialer på trods af ændringen i kasserne.

- Vores filialer er åbne i hele åbningstiden, og alle kunder bliver taget godt i mod af en medarbejder, fortæller Ole Beith.

Videre siger direktøren i pressemeddelelsen:

- Vores dygtige og hjælpsomme frontpersonale vil altså også fremover være der til at hjælpe kunderne med deres forskellige behov i vores kundemodtagelse. Kontanterne skal nu blot hæves og indsættes i vores pengeautomater i stedet for. De fleste af vores automater kan udbetale både danske kroner og euro, ligesom der kan indbetales danske kroner i størstedelen af automaterne. Vi vil sørge for at lære alle kunder, der har behovet, hvordan pengeautomaterne fungerer, så de er fortrolige med at benytte dem. Det gælder også alle de andre gode værktøjer, som vi stiller til rådighed som f.eks. Net- og Mobilbanken, Apple Pay og MobilePay. Ændringen får naturligvis en vis betydning for nogle af vores faste kunder, som kommer i kassen. Men det er meget vigtigt - og helt afgørende for os - at vi hjælper alle kunder godt på vej og videre med de alternative muligheder, vi har til kontante udbetalinger i kassen, siger Ole Beith.

Hvis man har brug for fremmedvaluta, udover euro, der kan hæves i automaten, kan de mest gængse valutaer bestilles i Netbanken til efterfølgende afhentning i afdelingen.

De kontantløse kasser får i første omgang ingen betydning for erhvervskundernes mulighed for at få byttepenge. Fra 10. juni skal de dog bestilles i forvejen via Netbanken, så de er klar, når erhvervskunderne kommer.

- Erhvervskundernes behov for at indsætte kontantomsætningen på erhvervskontoen anbefaler vi at gøre via vores pengeautomater. Det er meget simpelt, og pengene står på kontoen med det samme, siger Ole Beith, der er sikker på, at overgangen nok skal forløbe gnidningsfrit.

- I flere af vores filialer er døgnboksen allerede nedlagt, og vi forventer løbende at udfase de resterende døgnbokse. Derfor vil det være en god idé at påbegynde rutinen med at bruge pengeautomaten i stedet for. En del af vores afdelinger har været kontantløse i et godt stykke tid, og vi har rigtig god erfaring med at hjælpe kunderne godt videre med de andre løsninger, vi tilbyder kunderne, siger Ole Beith.