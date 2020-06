Snart skal de store biler på banen: Lynhurtig thybo holder racerformen i gokart

THY:Langt om længe ser det ud til at Malthe Jakobsen og konkurrenterne i European Le Mans Series kan tage hul på 2020-sæsonen. Med den udvidede grænseåbning som træder i kraft 27. juni kan Malthe uden besvær rejse til sæsonstarten på Circuit Paul Ricard i Sydfrankrig den 19. juli.

Sæsonen starter med to officielle testdage på Circuit Paul Ricard tirsdag og onsdag i ugen op til løbet. Torsdag bliver en hviledag med plads til lidt sightseeing i det sydlige Frankrig, inden det første træningspas før løbet bliver kørt fredag eftermiddag. Søndag den 19. juli byder på fire timers intenst racerløb, og Malthe glæder sig til at tage hul på sin sæson i ELMS.

- Det er simpelthen så rart endelig at kunne komme i gang med sæsonen. Hele coronakrisen er ikke at spøge med, men som racerkører er det en udfordring sådan at parkere alting i månedsvis, siger Malthe Jakobsen, der ikke har ligget på den lade side under den ufrivillige pause.

Thyboen har nemlig arbejdet hårdt på sin fysiske form - og for nylig gik han også i gang med at træne i gokart for at holde sin racerform ved lige.

Thyboen har trænet i gokart for at holde sin racerform ved lige. Privatfoto

- Jeg tror aldrig jeg har været i bedre fysisk form, så det har da ikke været helt spildt - men det er nu sjovere at sidde bag rattet, siger Malthe Jakobsen, som har nydt at være tilbage i gokarten for en kort bemærkning. Den er et godt redskab til at holde racerformen i top - og han vil fremover bruge den lidt mere mellem de store løb.

Derfor har Malthe Jakobsen indgået en aftale med Sten Gravesen fra Haase Kart Thy, som har hjulpet med at få en spritny gokart klar til at træne i, og den har allerede kørt de første omgange på Thy Karting Center.