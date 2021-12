Snerydning fik hård medfart på sociale medier: Nu hyldes sneheltenes indsats

THY:Det har næppe gået nogens næse forbi, hvis man ellers har logget ind på de sociale medier i løbet af den seneste uge, at snerydningen i Thisted Kommune har fået enddog vældig hård medfart.

Trods vintertjenestens mange timers kamp mod snemasserne er der stribevis af borgere, der beklager sig over føret på store som små veje.

Den negative reaktion er faldet 3F Thy-Mors så meget for brystet, at man nu går til forkamp for sneheltene.

- Vi har talt med vores tillidsrepræsentanten, og den hårde tone på de sociale medier er også noget, de snakker om blandt de ansatte i den kommunale vintertjeneste, siger Bente Kirk, faglig sekretær hos 3F Thy-Mors med ansvar for det offentlige område.

- Der har været heftig debat, og vi vil gerne bakke vintertjenesten op, for der er medarbejdere, der gør det bedst, de kan, under de vilkår, der er. De kæmper bravt for det derude, siger hun og fortsætter:

- Jeg tænker, at man godt kan føle sig lidt ked af det, eller dumpet, når man gør det bedste, man kan, under sådan nogle ekstreme forhold. Jeg synes, det er lidt synd, at man skal skældes ud på den måde, for de ansatte er også bare almindelige mennesker, der forsøger at udføre deres job under de regler, der foreligger.

Derfor havde 3F Thy-Mors planlagt at komme forbi Materielgården på Rævebakken i Vilsund med lagkage som en hyldest til sneheltene ved en seance onsdag eftermiddag.

Det lod sig imidlertid ikke gøre at gennemføre arrangementet på grund af udfordringer med planlægningen.